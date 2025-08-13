Μεγάλη αναζωπύρωση στη Ζάκυνθο – Η φωτιά καίει ανάμεσα σε Κοιλιωμένο και Αγαλά
«Θέριεψε» και πάλι το μέτωπο που εντοπίζεται στην δυτική πλευρά του Κοιλιωμένου, με κατεύθυνση προς Αγαλά, στη Ζάκυνθο
Πολύ δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή του Κοιλιωμένου, στην κεντρική Ζάκυνθο, εξαιτίας της πυρκαγιάς που έχει «ξεσπάσει» από την Τρίτη (12/08).
Το μεσημέρι, υπήρξε μεγάλη αναζωπύρωση του μετώπου που εντοπίζεται στην δυτική πλευρά του Κοιλιωμένου, με κατεύθυνση προς Αγαλά. Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την ατμόσφαιρα και δυσκολεύουν την ορατότητα.
Στο σημείο επιχειρούν εναέρια μέσα, ωστόσο, η πρόσβαση στις εστίες παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη.
