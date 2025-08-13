Φωτιά στη Χίο: Μήνυμα 112 για εκκένωση της Σπαρτούντας - Δύο τα πύρινα μέτωπα

Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε από χθες Τρίτη 12 Αυγούστου δασική και χαμηλή βλάστηση στη βορειοδυτική Χίο.

Ενεργά είναι αυτή τη στιγμή δύο πύρινα μέτωπα. Το ένα κινείται μεταξύ των οικισμών Πιραμά και Παρπαριά και το άλλο που είναι και το πιο δύσκολο, πλησίον του οικισμού Περδικά με κατεύθυνση προς τους οικισμούς Σιδηρούντα, Διευχά και Χάλανδρα. Το βάρος των δυνάμεων πυρόσβεσης το μεσημέρι επικεντρώθηκε στην περιοχή Σπαρτούντα, ώστε να μη φτάσουν οι φλόγες στα Χάλανδρα.

Παράλληλα, λίγο μετά τις 2.00 το μεσημέρι εστάλη μήνυμα για εκκένωση της Σπαρτούντας, κατευθύνοντας τον κόσμο προς τα Καρδάμυλα.