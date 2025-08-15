Καιρός: Αρχίζουν οι βροχές – Πότε αναμένεται η πρώτη κακοκαιρία στην Ελλάδα

Στα «βήματα» των Αμερικανών μετεωρολόγων κινείται και το ευρωπαϊκό μοντέλο πρόγνωσης καιρού ECMWF, προβλέποντας τις πρώτες βροχές στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ECMWF:

Σήμερα, Παρασκευή 15 Αυγούστου, ανήμερα της Παναγίας, τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα ορεινά της Εύβοιας.

Από την Κυριακή 17/8 ξεκινά πιο έντονη αστάθεια, η οποία τη Δευτέρα θα γίνει γενικευμένη, με διάσπαρτες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Το ECMWF προβλέπει επίσης τοπικά φαινόμενα και για την Τρίτη και την Τετάρτη.

Όπως δείχνουν οι τελευταίες εκτιμήσεις, ο καιρός στην Ιταλία θα αλλάξει απότομα από τις 20 Αυγούστου με φθινοπωρινό τύπο καλοκαιρίας. Δύο διαδοχικά βαροιμετρικά χαμηλά συστήματα θα φέρουν ισχυρές βροχές και πιθανές χιονοπτώσεις στις Άλπεις.

Το δεύτερο σύστημα, που αναμένεται από τις 23 Αυγούστου και μετά, θα μπορούσε να επηρεάσει και την Ελλάδα, αν και η έκταση και η ένταση του φαινομένου παραμένουν ακόμα ασαφείς.

Διαβάστε επίσης