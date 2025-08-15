Φωτιά σε δάσος στην Πελεή Αργολίδας - Επιχειρούν 7 εναέρια

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (15/8) σε δάσος στην Πελεή Αργολίδας - Επι ποδός ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής 15/8 στην Πυροσβεστική μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πελεή στην Αργολίδα.

Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρου τμήματος και 14 οχήματα.

Παράλληλα, από αέρος συνδράμουν 1 ελικόπτερο και 6 αεροσκάφη.

