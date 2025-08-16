Θεσσαλονίκη: Διπλή τραγωδία στην άσφαλτο - Νεκροί 21χρονος και 67χρονος σε τροχαία δυστυχήματα

Διπλή τραγωδία τις πρώτες πρωινές του Σαββάτου (16/8) στη Θεσσαλονίκη, όταν δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους σε ισάριθμα τροχαία δυστυχήματα.

Όπως αναφέρει το voria.gr, το πρώτο σημειώθηκε στις 3:30 περίπου τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, όταν ΙΧ που οδηγούσε 22χρονος με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο, ξέφυγε από την πορεία του, χτύπησε στο πεζοδρόμιο, αλλά και στην περίφραξη ιδιωτικού σχολείου. Στο σημείο έσπευσε και η πυροσβεστική υπηρεσία με 2 οχήματα και 6 πυροσβέστες, οι οποίοι χρειάστηκε να κόψουν την οροφή του οχήματος που είχε ανατραπεί για να απεγκλωβίσουν τους επβάτες. Νεκρός από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου ανασύρθηκε ο 22χρονος οδηγός, ενώ τραυματίστηκαν δύο επιβάτες του οχήματος, ηλικίας 18 και 19 χρόνων. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Το δεύτερο δυστύχημα σημειώθηκε λίγες ώρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 5:50 το πρωί, στο 21ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών, στο ύψος της Καρδίας, σημειώθηκε άλλο ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα. Στο συγκεκριμένο σημείο και στο ρεύμα εισόδου στη Θεσσαλονίκη, ο 67χρονος οδηγός ενός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, αυτό χτύπησε στο διαχωριστικό στηθαίο, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με ΙΧ. Αποτέλεσμα της εκτροπής και της σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή του ο 67χρονος οδηγός του φορτηγού.

