Υψηλός κίνδυνος φωτιάς την Κυριακή (17/8) - Ο χάρτης της Πολιτικής Προστασίας

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας για την ημέρα του Κυριακή 17 Αυγούστου, προβλέπεται:

Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (Κατηγορία Κινδύνου 3) σε:

Αττική & Κύθηρα, Βοιωτία, Εύβοια, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα

Μαγνησία, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική & Άγιον_Όρος, Καβάλα, Ροδόπη, Έβρο

Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Μεσσηνία, Ηλεία

Κρήτη, Δωδεκάνησα νησιά Β.Α., Αιγαίου, Σποράδες, Σκύρο, Θάσο, Σαμοθράκη, νησιά Ιονίου

περιοχές Αχαΐας, Αρκαδία, Θεσπρωτία, Λάρισα, Ξάνθη

Διαβάστε επίσης