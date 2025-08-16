Υψηλός κίνδυνος φωτιάς την Κυριακή (17/8) - Ο χάρτης της Πολιτικής Προστασίας
Ο Χάρτης Πρόσβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για αύριο, Κυριακή 17 Αυγούστου
Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας για την ημέρα του Κυριακή 17 Αυγούστου, προβλέπεται:
Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (Κατηγορία Κινδύνου 3) σε:
- Αττική & Κύθηρα, Βοιωτία, Εύβοια, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα
- Μαγνησία, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική & Άγιον_Όρος, Καβάλα, Ροδόπη, Έβρο
- Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Μεσσηνία, Ηλεία
- Κρήτη, Δωδεκάνησα νησιά Β.Α., Αιγαίου, Σποράδες, Σκύρο, Θάσο, Σαμοθράκη, νησιά Ιονίου
- περιοχές Αχαΐας, Αρκαδία, Θεσπρωτία, Λάρισα, Ξάνθη
