Κεφαλονιά: Κραύγαζε σαν «δαιμονισμένος» στη λιτανεία του Αγίου Γερασίμου - Βίντεο

Πλήθος πιστών στην Κεφαλονιά κάθε χρόνο τιμά τον πολιούχο του νησιού, Άγιο Γεράσιμο.

Ο Άγιος Γεράσιμος «εκοιμήθη» στις 15 Αυγούστου 1579. Η μνήμη του ωστόσο, λόγω της μεγάλης εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, δεν τιμάται από την εκκλησία την ημέρα του θανάτου του, αλλά στις 20 Οκτωβρίου, ημέρα της ανακομιδής των λειψάνων του. Ωστόσο στις 16 Αυγούστου συνηθίζεται στα Ομαλά Κεφαλλονιάς η περιφορά τού άφθαρτου λειψάνου του στη μονή που πήρε και το όνομά του.

Και φέτος, λοιπόν, πλήθος πιστών με κατάνυξη και θρησκευτική ευλάβεια συμμετείχε στην καθιερωμένη λιτανεία του. Μάλιστα όπως ορίζει η λαϊκή παράδοση πολλοί εξ αυτών ξάπλωσαν στο δρόμο προκειμένου να περάσει από πάνω τους η λάρνακα με τα λείψανα του Αγίου και να λάβουν με αυτόν τον τρόπο την ευλογία του.

Φέτος πάντως ένα απρόοπτο γεγονός προκάλεσε αναστάτωση κατά τη διάρκεια τήρησης του εθίμου.

Σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, ένας άνδρας από όσους είχαν ξαπλώσει, άρχισε ξαφνικά να κραυγάζει ασυνάρτητα με αποτέλεσμα να διαταράξει την λιτανεία δίνοντας την εντύπωση... «δαιμονισμένου».

Το περιστατικό δεν είχε συνέχεια και η λιτανεία συνεχίστηκε απρόσκοπτα, με την παρουσία της αστυνομίας και των εθελοντών να διασφαλίζει την ομαλή εξέλιξή της.