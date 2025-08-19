Παπάγου: «Δεν υπήρχε τεχνικό πρόβλημα στο λεωφορείο», λέει ο ΟΣΥ – Ο οδηγός περνά από πειθαρχικό

Η ΟΣΥ, μία μέρα μετά το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε με αστικό λεωφορείο στην περιοχή του Παπάγου, υποστηρίζει ότι το περιστατικό με λεωφορείο της γραμμής 409, το οποίο προκάλεσε υλικές ζημιές σε μπαλκόνι πολυκατοικίας και σταθμευμένο ΙΧ, δεν οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, έχει ήδη αρχίσει η πειθαρχική διαδικασία για τον οδηγό.

«Βάσει του Πορίσματος της Τεχνικής Επιτροπής που συστάθηκε για τη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος και από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο όχημα, το ατύχημα δεν μπορεί να αποδοθεί σε τεχνικό πρόβλημα. Σύμφωνα με το καταστατικό λειτουργίας της εταιρείας, έχει ήδη εκκινήσει η πειθαρχική διαδικασία για τον οδηγό», αναφέρει η ΟΣΥ.

Από το ατύχημα υπήρξαν μονάχα σοβαρές υλικές ζημιές κι ευτυχώς κανένας τραυματισμός.

«Σαν να έγινε σεισμός»

Νωρίτερα, ένοικος του κτηρίου περιέγραψε πως «ο οδηγός μας είπε ότι έβαλε χειρόφρενο, αλλά αυτό λύθηκε». Σύμφωνα με τον άνδρα, η πρόσκρουση ήταν τόσο ισχυρή, ώστε «νομίσαμε ότι γίνεται σεισμός»

Διαβάστε επίσης