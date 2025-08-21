Ηράκλειο: 89χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Σαραντάρι

Ένας άνδρας 89 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του απο τη θαλάσσια περιοχή Σαραντάρι Ηρακλείου χθες (Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025) το βράδυ.

Στον 89χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από στελέχη της ΔΙΑΣ που βρίσκονταν στο σημείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Χερσονήσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ηρακλείου.

