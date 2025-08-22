Οι... απίθανες παραβάσεις με πατίνι στη Θεσσαλονίκη: Έκαναν τους ακροβάτες και τους βαρκάρηδες

Το 2024 στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ελέγχθηκαν συνολικά 4.416 χρήστες ηλεκτρικών πατινιών και βεβαιώθηκαν 1.472 παραβάσεις

Οι... απίθανες παραβάσεις με πατίνι στη Θεσσαλονίκη: Έκαναν τους ακροβάτες και τους βαρκάρηδες
Σε παραβατικές συμπεριφορές που ξεπερνούν κάθε όριο και …φαντασία φαίνεται πως έχουν επιδοθεί ορισμένοι χρήστες ηλεκτρικών πατινιών, κυρίως άτομα νεαρής ηλικίας, που κινούνται σε δρόμους και πεζοδρόμια της Θεσσαλονίκης βάζοντας σε κίνδυνο από τη μία τη σωματική τους ακεραιότητα και αυξάνοντας, από την άλλη, τις πιθανότητες ενός ατυχήματος.

Από τις πιο «εντυπωσιακές» περιπτώσεις είναι τα πέντε άτομα που επέβαιναν σε ένα πατίνι, άλλος που θύμισε περισσότερο ακροβάτη αφήνοντας τα χέρια από το τιμόνι για να γράψει μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο, η είσοδος σε μονόδρομο διακινδυνεύοντας μετωπική σύγκρουση με Ι.Χ., η προσπάθεια κάποιων να ανέβουν κράσπεδο πεζοδρομίου σαν να έχουν για όχημα μοτοσικλέτα ή άλλοι που νομίζουν πως διαθέτουν βάρκα διασχίζοντας τον Βαρδάρη σε στιγμές έντονης βροχόπτωσης.

Κι αν αυτές οι παραβάσεις έχουν εντοπιστεί στους δρόμους υπάρχουν και άλλες που καταγράφονται στα πεζοδρόμια και το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Οδηγοί πατινιών κινούνται με μεγάλη ταχύτητα, χωρίς κράνος ή ανακλαστικό γιλέκο, μη δίνοντας σημασία στο ότι ένα ξεκολλημένο πλακάκι μπορεί να τους ρίξει στο έδαφος ή οι ίδιοι να προκαλέσουν ατύχημα πέφτοντας σε κάποιον από τους περαστικούς.

Στο πλαίσιο της ευταξίας, οι έλεγχοι από την Διεύθυνση Τροχαίας και τη Δημοτική Αστυνομία του δήμου Θεσσαλονίκης είναι εντατικοί. Το 2024 στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ελέγχθηκαν συνολικά 4.416 χρήστες ηλεκτρικών πατινιών και βεβαιώθηκαν 1.472 παραβάσεις. Επίσης, στο πρώτο τετράμηνο του 2025 κόπηκαν συνολικά 675 κλήσεις. Οι 512 αφορούσαν τη μη χρήση κράνους, άλλες 106 για μη ανακλαστικό ρουχισμό, δύο κλήσεις για χρήση κινητού, τρεις για μη χρήση φώτων, δεκαπέντε για έλλειψη εγγράφων ταυτοποίησης και 37 για μεταφορά επιβατών.

Όσον αφορά τα ατυχήματα έχουν καταγραφεί συνολικά 23 στην πόλη με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό 26 ατόμων. Πιο πρόσφατο, η σύγκρουση δίκυκλου με πατίνι στην οδό Κων.Καραμανλή, όπου και οι δύο οδηγοί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα τραυματισμένοι σε εφημερεύον νοσοκομείο.

«Οι έλεγχοι διενεργούνται με εντατικούς ρυθμούς και θα συνεχιστούν. Υπάρχει μεγάλη πίεση από πλευράς πολιτών και πολλά προβλήματα που δημιουργούνται από την άναρχη χρήση των πατινιών, με επικίνδυνη οδήγηση σε πεζόδρομους και το παραλιακό μέτωπο», δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας του δήμου Θεσσαλονίκης, Κώστας Τσιαπακίδης.

Ο αντιδήμαρχος πρόσθεσε πως από 13 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η εφαρμογή του νέου Κώδικά Οδικής Κυκλοφορίας, που ψηφίστηκε τον περασμένο Μάιο, με νέα πρόστιμα για τους παραβάτες, ενώ στις σκέψεις της δημοτικής αρχής Αγγελούδη είναι να μπουν από φέτος τα πατίνια στο πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής που εφαρμόζεται στα δημοτικά σχολεία, παρουσία των Δημοτικών Αστυνομικών.

Οι έλεγχοι αύξησαν τις πωλήσεις σε κράνη

Στα αξιοσημείωτα είναι πως οι εντατικοί έλεγχοι από την Τροχαία και τη Δημοτική Αστυνομία είχαν ως αποτέλεσμα να χτυπήσουν «κόκκινο» οι πωλήσεις σε κράνη. «Το πρώτο τρίμηνο του 2025 στη Θεσσαλονίκη πουλήθηκαν περισσότερα κράνη, από όσα πουλήθηκαν μέσα σε δύο χρόνια. Κι αυτό εξαιτίας των ελέγχων, γιατί δεν ήθελαν να πληρώσουν το πρόστιμο», συμπλήρωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο Γιώργος Σινάνης, ειδικός μικροοχημάτων και «πατινολόγος» καθώς ο ίδιος κυκλοφορεί με πατίνι από το 2010.

Ο κ.Σινάνης αναφέρει πως το 90% του προβλήματος προέρχεται από τα ενοικιαζόμενα πατίνια, που θεωρείται ένα φθηνό μέσο μετακίνησης. Κι αυτό, γιατί η ενοικίαση γίνεται χωρίς κανέναν έλεγχο, από νεαρούς που χρησιμοποιούν την πιστωτική κάρτα των γονιών τους, από παιδιά χωρίς οδηγική παιδεία, που δεν γνωρίζουν τον ΚΟΚ κι έχουν τη ψευδαίσθηση πως τα πατίνια είναι ασφαλή ώστε να ανέβουν δύο και τρία μαζί, αντέχοντας παράλληλα τους κραδασμούς από λακκούβα.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία η χρήση του πατινιού επιτρέπεται από 15 ετών και πάνω, ωστόσο αρκετοί γονείς που επιθυμούν να προχωρήσουν σε αγορά ζητούν από τα καταστήματα πατίνι που να αναπτύσσει υψηλές ταχύτητες. «Οι νεαροί στην προ εφηβεία ή στην εφηβεία δεν έχουν βιώσει καταστάσεις στους δρόμους. Ανεβαίνουν στο ενοικιαζόμενο πατίνι και φεύγουν θεωρώντας πως είναι παιχνίδι, σαν αυτό που είχαν στις παιδικές χαρές. Θα έπρεπε να υπάρχει περιορισμός στις ηλικίες που νοικιάζουν πατίνια, όπως συμβαίνει σε πόλεις του εξωτερικού ή μια πιστοποίηση κάποιου τύπου πως για να βγεις στους δρόμους της πόλης θα πρέπει να γνωρίζεις τον ΚΟΚ», προσθέτει ο κ.Σινάνης.

Σημειώνει ο ειδικός πως το πατίνι έχει τους δικούς του κανόνες και πως «μπορεί ένας έφηβος να νιώθει μεγάλος και πως η μετακίνηση απελευθερώθηκε όμως θα πρέπει να γνωρίζει πως είναι πάνω σε ένα μικροόχημα που κανείς δεν το σέβεται. Υπάρχουν επιπλέον κανόνες ασφαλείας που θα πρέπει κάποιους να τους γνωρίζει».

Από τους πιο βασικούς κανόνες είναι το «πάντα στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας», πως δεν γίνονται προσπεράσεις από τα αριστερά, πως ο χρήστης πατινιού όταν νιώσει πίεση ότι εμποδίζει είναι προτιμότερο να σταματήσει στην άκρη, να γίνει η προσπέραση του μεγαλύτερου οχήματος και μετά να συνεχίσει, ενώ στα πεζοδρόμια η κίνηση γίνεται είτε πεζός, κάτω από το πατίνι, είτε με χαμηλή ταχύτητα, χωρίς να ακούγεται κόρνα ή κουδούνι.

Αντίστροφη μέτρηση για να μπει τάξη με τις εταιρείες ενοικιάσεων

Στο μεταξύ, έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση και οι εταιρείες που εκμισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια καλούνται να υποβάλλουν από 25 Αυγούστου έως 5 Σεπτεμβρίου αιτήσεις αναφορικά με τις 800 θέσεις που μπορούν να κατοχυρώσουν στην πόλη για στάθμευση.

Διότι πέρα από τα ατυχήματα, «πονοκέφαλο» αποτελούν τα παρατημένα πατίνια που εμποδίζουν τη διέλευση ατόμων με αναπηρία, των οικογενειών με καρότσια και των πολιτών που επιθυμούν να κινηθούν ελεύθερα στο δημόσιο χώρο. Από τον δήμο Θεσσαλονίκης έγινε γνωστό πως για να αποτραπούν τέτοια φαινόμενα σε περίπτωση που τα ηλεκτρικά οχήματα θα αφήνονται σε άλλα σημεία εκτός των προβλεπόμενων θέσεων στάθμευσης θα κατάσχονται και θα επιβάλλονται τα ανάλογα πρόστιμα στις εταιρείες.

«Είναι δέσμευσή μας να βάλουμε τέλος στα φαινόμενα κατάληψης του δημόσιου χώρου από ηλεκτρικά πατίνια που αφήνονται παρατημένα παντού. Με την εφαρμογή της νέας Κανονιστικής και του νέου ΚΟΚ μπαίνουν κανόνες που οφείλουν να γίνουν σεβαστοί. Εάν διαπιστωθεί πως κάποιοι επιμένουν να παρανομούν, θα προχωρήσουμε σε συνολική επαναξιολόγηση της στάσης μας», δήλωσε σχετικά ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης.

