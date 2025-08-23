Έσβησε η φωτιά στην Βάλια Κάλντα - Στις στάχτες 10 στρέμματα

Ήδη από το πρωί της Παρασκευής η εικόνα ήταν καλύτερη

Newsbomb

Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται πλέον η φωτιά στην Βάλια Κάλντα, η οποία έκαιγε σε αλπική ζώνη με χαμηλή βλάστηση και σε πολύ δύσβατο σημείο, καταστρέφοντας περίπου 10 στέμματα.

Ήδη από το πρωί της Παρασκευής η εικόνα ήταν καλύτερη, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν περιορίσει το μέτωπο σε μια απότομη πλαγιά, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στο σημείο επιχείρησαν 42 πυροσβέστες με οχήματα και 4 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος πραγματοποιήθηκαν ρίψεις νερού με ένα αεροσκάφος και τρία ελικόπτερα.

