Έσβησε η φωτιά στην Βάλια Κάλντα - Στις στάχτες 10 στρέμματα

Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται πλέον η φωτιά στην Βάλια Κάλντα, η οποία έκαιγε σε αλπική ζώνη με χαμηλή βλάστηση και σε πολύ δύσβατο σημείο, καταστρέφοντας περίπου 10 στέμματα.

Ήδη από το πρωί της Παρασκευής η εικόνα ήταν καλύτερη, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν περιορίσει το μέτωπο σε μια απότομη πλαγιά, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στο σημείο επιχείρησαν 42 πυροσβέστες με οχήματα και 4 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος πραγματοποιήθηκαν ρίψεις νερού με ένα αεροσκάφος και τρία ελικόπτερα.