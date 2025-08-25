Νέα απίστευτη απάτη: 42χρονη κάνει τις διακοπές της σε νησιά και φεύγει χωρίς να πληρώσει

Απίστευτο περιστατικό καταγγέλλει ιδιοκτήτρια ενοικιαζόμενων δωματίων μέσω ανάρτησής της στο Facebook, όπου γνωστοποίησε ότι επισκέπτρια έκανε ανέμελη τις διακοπές της και στη συνέχεια εξαφανίστηκε χωρίς να πληρώσει.

Σύμφωνα με την ίδια, πρόκειται για γυναίκα 42 ετών η οποία συστήνεται ως Cristi μέσω WhatsApp. Όπως αναφέρει, «έμεινε στα καταλύματά μας, έκανε κανονικά διακοπές και έφυγε χωρίς να πληρώσει», αφήνοντας μάλιστα το δωμάτιο σε άθλια κατάσταση.

Η γυναίκα κατήγγειλε επίσης πως «άφησε το δωμάτιο σε ελεεινή κατάσταση, επικοινωνεί μόνο μέσω WhatsApp, δεν διαθέτει ταυτότητα – μόνο διαβατήριο σε ισχύ, δίνει λάθος/ψευδή διεύθυνση, έχει εκδώσει πολλαπλές ταυτότητες: Νάξο, Γιάννενα, Σπέτσες, είναι γεννημένη στην Πάτρα». Ανέφερε τέλος πως έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες και αναμένει εξελίξεις.

Μάλιστα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ το ίδιο ακριβώς τέχνασμα έχει πραγματοποιήσει η ίδια γυναίκα σε Κύθνο και Λαύριο.