Μυστήριο με τον εντοπισμό σορού γυναίκας στον Πειραιά - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Μυστήριο καλύπτει την υπόθεση ανεύρεσης της σορού μιας γυναίκας, που το πρωί της Δευτέρας 25/8 ανασύρθηκε από τη θάλασσα, μπροστά στα έκπληκτα μάτια πληρώματος και επιβατών πλοίου της γραμμής μέσα στο λιμάνι του Πειραιά.

«Αντίκρισα τη γυναίκα να επιπλέει νεκρή στη θάλασσα. Ήταν ανάσκελα. Στην αρχή την πέρασα για κάποια σακούλα, κάποιο φελιζόλ. Όταν όμως πήρα τα κιάλια, αυτό που πρόλαβα να δω, φορούσε μαύρα ρούχα, μαύρο εσώρουχο, μια μπλούζα, μαύρα παπούτσια θαλάσσης», είπε στον τηλεοπτικό σταθμό STAR ο Νίκος Κουτσούκος, ναύτης του επιβατικού πλοίου «Απόλλων Ελλάς».

Μπροστά στο μακάβριο θέαμα της σορού μιας γυναίκας να επιπλέει στην επιφάνεια της θάλασσας στην πύλη Ε8 του λιμανιού του Πειραιά βρέθηκαν πλήρωμα και επιβάτες του πλοίου «Απόλλων Ελλάς», που αναχωρούσε στις 7:30 για την Αίγινα. Ο καπετάνιος έκανε αμέσως “κράτει τις μηχανές” και ειδοποίησε τις Αρχές.

«Φεύγοντας περνώντας τις άγκυρες εντοπίσαμε τη σορό της γυναίκας. Άμεσα ενημερώσαμε τις λιμενικές αρχές για την περισυλλογή της. Αναμέναμε οδηγίες από το Λιμενικό Σώμα αν χρειάζεται κάποια βοήθεια από μας», ανέφερε ο Στράτος Τεκνάκης, πλοίαρχος, μιλώντας στο STAR.

Πλωτό του λιμεναρχείου περισυνέλλεξε τη σορό της γυναίκας

Μέσα σε λίγα λεπτά στο σημείο έσπευσε πλωτό του κεντρικού λιμεναρχείου του Πειραιά και περισυνέλλεξε τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Στο Τζάνειο, όπου διακομίσθηκε οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη Πέμπτη άλλη μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις από τη θαλάσσια περιοχή μπροστά από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στο Πειραιά.

Πειραιάς: Σε εξέλιξη οι έρευνες για την ταυτοποίηση της άτυχης γυναίκας

Οι λιμενικές αρχές που ερευνούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της γυναίκας εκτιμούν πως πρόκειται για γυναίκα, ηλικίας περίπου 50 ετών και δεν φαίνεται να πνίγηκε καθώς έκανε μπάνιο.

Στελέχη του πρώτου λιμενικού τμήματος του κεντρικού λιμεναρχείο του Πειραιά ερευνούν μήπως η γυναίκα που βρέθηκε προέρχεται από τη λίστα των αγνοουμένων γυναικών του τελευταίου διαστήματος.