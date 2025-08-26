Σίκινος: Λιμενικοί «δίνουν μάχη» να σταματήσουν τους απονεριστές που βουτούν πίσω από τα πλοία

Ένα ακόμη καλοκαίρι φεύγει και μαζί του φεύγουν και οι τουρίστες που για ακόμη μια χρονιά προτίμησαν τα ελληνικά νησιά για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, τις βουτιές και τις στιγμές χαλάρωσής τους.

Μπορεί τους τουρίστες να μη μπορούν να τους αποτρέψουν από το να φύγουν, ωστόσο οι λιμενικοί έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για να «φρενάρουν» τους «απονεριστές» στο νησί της Σικίνου, καθώς αποτελεί έθιμο του νησιού κόσμος να βουτά στη θάλασσα πίσω από τα πλοία που αποχωρούν όπως είχε αναδείξει και το Newsbomb.

Έτσι, στιγμές μετά την αναχώρηση του πλοίου «Διονύσιος Σολωμός» από το λιμάνι της Σικίνου με προορισμό τον Πειραιά αρκετοί είναι εκείνοι που με «σπασμένα» τα φρένα παίρνουν φόρα και τρέχουν μανιωδώς να βουτήξουν πίσω από το πλοίο.

Όπως φαίνεται στα χαρακτηριστικά βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δύο στελέχη του Λιμενικού, μια γυναίκα και ένας άντρας προσπαθούν να αποτρέψουν και να προλάβουν τον κόσμο πριν βουτήξει - λόγω της επικινδυνότητας του εθίμου - ωστόσο δεν είχαν ιδιαίτερη επιτυχία καθώς ήταν αρκετοί εκείνοι που βούτηξαν.

Δείτε τα βίντεο: