Βίντεο-ντοκουμέντο: Η στιγμή της κατάρρευσης της μουσικής σκήνής στα Ιωάννινα

Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί, από το πρωτοφανές γεγονός της κατάρρευσης της μεγάλης σκηνής που είχε στηθεί για την πολυαναμενόμενη συναυλία με τους Βίσση, Ρέμο και Μέλισσες στη λίμνη των Ιωαννίνων.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου, λόγω των θυελλώδων ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Αμέσως έφθασαν στην περιοχή ασθενοφόρα τα οποία όμως δεν χρειάστηκε να κάνουν κάποια διακομιδή καθώς δεν υπήρξε τραυματισμός, καθώς και γερανοφόρα οχήματα φρόντισαν για την απομάκρυνση του στέγαστρου.

Δείτε το βίντεο-ντοκουμέντο που ανέβασε χρήστης του TikTok με τη στιγμή της κατάρρευσης της σκηνής, αλλά και την αγωνία των παρευρισκόμενων:

Δείτε εικόνες:

