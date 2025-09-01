Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο κέντρο της Αθήνας – Πού έχει σημειωθεί διακοπή της κυκλοφορίας
Συναγερμός τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (1/9) σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην οδό Σκιάθου, στο κέντρο της Αθήνας.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα και επιχειρούν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με δέκα Πυροσβέστες.
Παράλληλα, η αστυνομία για λόγους ασφαλείας προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Σκιάθου, από το ύψος της Αγίας Παρασκευής.
