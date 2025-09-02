Πέθανε ο αρχιτέκτων και επιχειρηματίας Σπύρος Κοκοτός

Πέθανε σε ηλικία 92 ετών ο άνθρωπος που σημάδεψε την τουριστική ταυτότητα της Ελούντας και την ανέδειξε σε παγκόσμιο προορισμό πολυτελείας, ο επιχειρηματίας Σπύρος Κοκοτός.

Ο Σπύρος Κοκοτός υπήρξε οραματιστής και δημιουργός μερικών από τα πιο εμβληματικά ξενοδοχεία της περιοχής, όπως τα Elounda Beach, Elounda Bay, Elounda Mare, Porto Elounda και Elounda Peninsula, τα οποία συνέδεσαν το όνομα της Κρήτης με τον υψηλού επιπέδου τουρισμό.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, όπου μοιράστηκε προσωπικές στιγμές με τον πατέρα του. «Ο καπετάν Σπύρος λάτρευε την ιστιοπλοΐα. Φέτος δεν πρόλαβε να πάει για ψάρεμα με τους φίλους του όπως πέρυσι. Προχθές, στο νοσοκομείο, τραβήξαμε μαζί ένα βίντεο όπου μιλούσαμε για το ταξίδι που θα κάναμε “με τις κοπέλες μας”, με το αγαπημένο του σκαρί, την “Ελιάνα”. Η μαμά ήταν δίπλα του. Έφυγε ήσυχος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ποιος ήταν ο Σπύρος Κοκοτός

Με όραμα και δημιουργική τόλμη, ο Σπύρος Κοκοτός σφράγισε με το έργο του τον ελληνικό τουρισμό. Από τα πρώτα του βήματα, ακόμα ως φοιτητής, εργάστηκε στο έργο του Hilton Αθηνών και μετά την αποφοίτησή του αφοσιώθηκε σχεδόν αποκλειστικά σε τουριστικά έργα, έχοντας υπογράψει περισσότερα από 40 ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα.

Σε στενή συνεργασία με τον αδελφό του, τον πολιτικό μηχανικό Γιώργο Κοκοτό, ανέλαβαν μια σειρά από έργα στη Ρόδο, όπως το ξενοδοχείο Esperia, το ξενοδοχείο Aura και το εμβληματικό Rodos Bay (γνωστό σήμερα ως Amathus Beach Hotel). Παράλληλα, τη δεκαετία του ’60 κατασκεύασαν σημαντικά ξενοδοχεία στην Κρήτη, όπως το El Greco και το Hermes στον Άγιο Νικόλαο, ενώ άφησαν το αποτύπωμά τους και στην Κέρκυρα με τα Arcadio και Olympic.

Η φήμη του ως κορυφαίου αρχιτέκτονα ξενοδοχείων ενισχύθηκε με έργα όπως το Club Med στην Κω, το Poseidon στο Λουτράκι και το Minos Palace στην Κρήτη. Όμως, το μεγάλο του όραμα βρήκε την απόλυτη έκφρασή του στην Ελούντα, που με τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα που δημιούργησε, έγινε συνώνυμη με την πολυτέλεια και τη φιλοξενία διεθνών προδιαγραφών.