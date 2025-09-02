Πάτρα - Φωτιά σε σταθμό Προαστιακού: Συνελήφθη ύποπτος - Τον είδαν να κινείται κοντά στο σημείο

Νωρίτερα σήμερα προσήχθη ένας ύποπτος για τη φωτιά στον Προαστιακό στην Πάτρα, στην περιοχή της Αγιάς. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής νεαρών ατόμων που βρίσκονταν στο σημείο.

Τον εν λόγω άνδρα εντόπισαν περίοικοι να κινείται ύποπτα στο σημείο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε δίπλα από τις γραμμές του τρένου, κοντά στο γήπεδο της Παναχαϊκής.

Το τρένο ακινητοποιήθηκε και οι επιβάτες του χρειάστηκε να συνεχίσουν για τον προορισμό τους με λεωφορεία.

Σύμφωνα με το tempo24, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε καλαμιές και κάτοικοι της περιοχής που είδαν τους καπνούς ενημέρωσαν αμέσως την Πυροσβεστική, που έστειλε οχήματα και πυροσβέστες για την κατάσβεσή της.

Από την πλευρά της, η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Μποζαΐτικα – Άγιος Ανδρέας ανεστάλη προσωρινά νωρίς το πρωί.