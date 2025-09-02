Ρέθυμνο: Σοβαρό ατύχημα για 19χρονο με τζετ σκι

Σοβαρός τραυματισμός για 19χρονο έπειτα από ατύχημα με τζετ σκι σε παραλία του Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, το συμβάν σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε θαλάσσια περιοχή στο βόρειο μέτωπο, εντός των ορίων της πόλης.

Ο νεαρός διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, ενώ από το Λιμεναρχείο διατάχθηκε να σταματήσουν οι δραστηριότητες εντός του νερού, στον τόπο του ατυχήματος έως ότου εξεταστούν όλα τα δεδομένα.

