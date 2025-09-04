Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλειστοί σταθμοί το Σάββατο λόγω ΔΕΘ – Τι θα ισχύσει

Προσωρινές τροποποιήσεις στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης θα ισχύσουν το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, από τις 15:00 το μεσημέρι θα ανασταλεί η λειτουργία των σταθμών «Ευκλείδης», «Παπάφη», «Πανεπιστήμιο», «Σιντριβάνι», «Αγίας Σοφίας» και «Βενιζέλου». Οι συρμοί θα διέρχονται κανονικά, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιούν στάσεις στα συγκεκριμένα σημεία. Η επαναλειτουργία τους θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Η κυκλοφορία στους υπόλοιπους σταθμούς του δικτύου θα διεξάγεται κανονικά.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, θα λειτουργεί εκτάκτως το εκδοτήριο του σταθμού «Σιντριβάνι» για έκδοση και ανανέωση Προσωποποιημένων Καρτών. Το ωράριο έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Παρασκευή 5/9: 09:00 – 17:00

Σάββατο 6/9 – Κυριακή 7/9: 09:00 – 21:00

Δευτέρα 8/9 – Παρασκευή 12/9: 15:00 – 21:00

Σάββατο 13/9 – Κυριακή 14/9: 09:00 – 21:00

