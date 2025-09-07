Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε κοριτσάκι 5 ετών να περιφέρεται μόνο του σε δρόμο στο Κορδελιό

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Κορδελιό στην Θεσσαλονίκη, όταν διερχόμενος πολίτης εντόπισε κοριτσάκι μόλις 5 ετών να περιφέρεται μόνο του σε δρόμο.

Σύμφωνα με το thestival, το συμβάν έγινε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης όταν ο πολίτης εντόπισε το κοριτσάκι να είναι μόνο του και μάλιστα βράδυ στην οδό Αργοναυτών.

Για την υπόθεση συνελήφθη η 61χρονη θεία του κοριτσιού που είχε αναλάβει την επιμέλεια της ανήλικης ανιψιάς της.

Να σημειωθεί ότι λίγες μόλις ημέρες πριν καταγράφηκε ένα παρόμοιο περιστατικό, αφού ένας οδηγός αυτοκινήτου βρήκε δύο μωρά -το ένα ήταν ενός έτους και μπουσουλούσε στο οδόστρωμα- μόνα τους στον δρόμο. Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των γονέων, ενός Αλβανού και μίας Βουλγάρας.

Διαβάστε επίσης