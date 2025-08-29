Καμίνια: Παίρνουν το παιδί που κλείδωσαν στο μπαλκόνι από τη μητέρα - Μεταφέρεται στον πατέρα

Οι Αρχές αποφάσισαν την απομάκρυνση του παιδιού από την μητέρα του μετά το πρωτοφανές περιστατικό

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του 5χρονου παιδιού που σόκαρε το πανελλήνιο όταν εντοπίστηκε κλειδωμένο σε σπίτι στα Καμίνια, έχοντας μείνει μόνο του καθώς οι αδερφές του... έφυγαν και το κλείδωσαν!

Σύμφωνα με το MEGA, έχει αποφασιστεί από τις Αρχές η απομάκρυνση του παιδιού από την οικογένεια και την μητέρα του, λόγω παραμέλησης, και μέσα στις επόμενες ημέρες θα μεταφερθεί σε άλλο σπίτι, με την οικογένεια του πατέρα του.

«Δεν έγινε και καμιά δολοφονία, πώς κάνετε έτσι»

Στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA μίλησε η μητέρα του 5χρονου παιδιού από τα Καμίνια, το οποίο το βράδυ της Τρίτης εντοπίστηκε κλειδωμένο στο μπαλκόνι του σπιτιού της οικογένειας να ουρλιάζει.

Τόσο η μητέρα του πεντάχρονου όσο και η 19χρονη κόρη της, που κλείδωσε και άφησε ολομόναχο το παιδί στο σπίτι, υποστηρίζουν στο Live News πως το όλο θέμα πήρε μεγαλύτερη έκταση από αυτή που θα έπρεπε.

«Όπως κάνανε τόσο, τι να πω, τόσο τραγικό το πράγμα που σαν να έγινε καμιά δολοφονία. Πρέπει να τα πράγματα να τα λέμε όπως είναι. Εγώ δεν έχω να κρύψω κάτι. Ούτε έχω να φοβηθώ από κάτι. Το μόνο λάθος μου που η κόρη μου έφυγε και πήγε στο περίπτερο και παράτησε το μωρό μόνο του».

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις της 19χρονης, που το βράδυ της περασμένης Τρίτης κλείδωσε το πεντάχρονο αδερφάκι της στο σπίτι και βγήκε για να πάει στο περίπτερο, όπως λέει.

«Και εγώ πετάχτηκα λίγο μέχρι το περίπτερο γιατί θέλω να πάω να του πάρω δύο-τρία πραγματάκια που μου είχε ζητήσει. Αλλά εγώ δεν περίμενα το παιδάκι θα μου ανέβει στο μπαλκόνι. Ήτανε και η άλλη μου η αδερφή. Είναι 17, είναι ενήλικη. Ήταν κλειδωμένη η πόρτα, ναι, εγώ το έχω κλειδώσει».

Η μητέρα του πεντάχρονου ενημερώθηκε όπως λέει για τα όσα έγιναν από την 19χρονη κόρη της. Η ίδια όμως δεν επέστρεψε εσπευσμένα στα Καμίνια. Όπως είπε ήταν αρχικά στους Παξούς και στη συνέχεια ταξίδεψε στην Καλαμάτα.

«Μου έτυχε και ήρθα σε μια κηδεία στην Καλαμάτα. Σ’ ένα συγγενή μου που ήταν 25 χρονών και ήρθε στην κηδεία. Έφυγα για ένα βράδυ. Έφυγα προχθές. Η κηδεία έγινε χθες. Και σήμερα το βράδυ επιστρέφω στην Αθήνα πάλι».

Η μητέρα ενημερώθηκε από το μεγαλύτερο παιδί της, είδε τις εικόνες της αστυνομικής επιχείρησης, έμαθε για τον σάλο που προκλήθηκε στη γειτονιά, αλλά παρόλα αυτά δεν επέστρεψε ταχύτατα στη βάση της.

«Η μαμά, όχι, εγώ της είπα, έρχεται, απλώς τώρα έφυγε για κάτι εκτάκτως. Εγώ δεν είπα ότι δεν έρχεται. Την έχω ενημερώσει και γενικά για τον μικρό και όλα αυτά. Τα έχω πει όλα, το ξέρω».

