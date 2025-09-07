Μετρό Θεσσαλονίκης: Αποκαταστάθηκε έπειτα από τρεις ώρες η λειτουργία του - Κανονικά τα δρομολόγια

Αποκαταστάθηκε η πλήρης λειτουργία του δικτύου του Μετρό Θεσσαλονίκης και τα δρομολόγια εκτελούνται πλέον κανονικά, έπειτα από την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων, λόγω τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής (7/9).

Τα δρομολόγια έπαυσαν στις 6:30 το πρωί της Κυριακής για τεχνικούς λόγους μετά από ένα ανησυχητικό σήμα στο Κέντρο Ελέγχου πληροφοριών, όπου αργότερα μετέβη και ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος για να ενημερωθεί για το τεχνικό ζήτημα. Η γραμμή επανήλθε σε πλήρη λειτουργία στις 10:00.

«Ζητούμε συγγνώμη για την προσωρινή ταλαιπωρία που προκλήθηκε στις μετακινήσεις του επιβατικού κοινού και ευχαριστούμε για την κατανόηση», αναφέρεται σε ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας.

