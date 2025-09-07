Χαλκιδική: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία - Απεγκλωβίστηκε με διασωστική σκάλα

Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Επαρχιακή Οδό Μεταμόρφωσης – Νικήτη στην Χαλκιδική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 13:30. Άμεσα στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, όπου με χρήση διασωστικής σκάλας απεγκλωβίστηκε ένας άνδρας από ΙΧ όχημα και μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο Πολυγύρου.

Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν 11 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Tέλος, οι αρμόδιες αρχές ερευνούν τα αίτια του τροχαίου.

