Χαλκιδική: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία - Απεγκλωβίστηκε με διασωστική σκάλα
Το ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Επαρχιακή Οδό Μεταμόρφωσης – Νικήτη
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Επαρχιακή Οδό Μεταμόρφωσης – Νικήτη στην Χαλκιδική.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 13:30. Άμεσα στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, όπου με χρήση διασωστικής σκάλας απεγκλωβίστηκε ένας άνδρας από ΙΧ όχημα και μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο Πολυγύρου.
Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν 11 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Tέλος, οι αρμόδιες αρχές ερευνούν τα αίτια του τροχαίου.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:09 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά σε γραφείο κοντά στη Λαχαναγορά Ηρακλείου
17:01 ∙ ΚΟΣΜΟΣ