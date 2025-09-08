Viral η Ματούλα Ζαμάνη να παραπονιέται για την κλήση επειδή δεν φορούσε κράνος

Έντονες αντιδράσεις προκαλούν οι αναφορές που έκανε η Ματούλα Ζαμάνη σε πρόσφατη συναυλία της στη Θεσσαλονίκη όπου αναφέρεται σε ένα συμβάν που είχε με αστυνομικούς της Τροχαίας πριν ξεκινήσει η εκδήλωση.

Η γνωστή τραγουδίστρια είπε ότι στο δρόμο για τη συναυλία ένας αστυνομικός της επέβαλε πρόστιμο επειδή δεν φορούσε κράνος. Αφού εξιστόρησε το γεγονός, έκλεισε λέγοντας: «Ναι ‘ναι καλά τα παιδιά όπου κι αν είναι, να πιάνουν εμάς στους δρόμους και να αφήνουν όλα τα άλλα να γίνονται… παραλάια».

Δείτε το βίντεο:

δημοσιοποίηση του συμβάντος δεν πέρασε απαρατήρητη από τους χρήστες των σόσιαλ μίντια και ουκ ολίγοι ήταν εκείνοι που έσπευσαν να κατακεραυνώσουν την τραγουδίστρια για τα σχόλιά της.

«Ενοχλήθηκε η Ματούλα Ζαμάνη γιατί την έγραψαν επειδή οδηγούσε χωρίς κράνος. Θεωρεί φαίνεται ότι δεν είναι σοβαρή παράβαση, "ενώ την ίδια ώρα άλλα πιο σοβαρά ζητήματα μένουν στο απυρόβλητο", όπως είπε στη συνέχεια πετώντας το κλασσικό καρφί των Ελλήνων καλλιτεχνών..!», έγραψε ένας χρήστης στο X, ενώ ένας άλλος επεσήμανε ότι «Η ύπαρξη σκανδάλων είναι βολική. Μας προσφέρουν βολικά άλλοθι. Μας επιτρέπουν να δικαιολογούμε τις δικές μας παρατυπίες, τις δικές μας παρανομίες, τις δικές μας μικρές ή μεγαλούτσικες κλοπές».

Ατομική ευθύνη

Ας το παραδεχθούμε, κάπως έτσι σκεφτόμαστε όλοι όταν τύχει μια «μικρή» παρασπονδία ή παράλειψή μας να γίνει αντιληπτή από τις αρχές και στη συνέχεια κληθούμε να υποστούμε τις συνέπειες. Εκεί καταλήγουμε όταν εξιστορούμε κι εμείς στους φίλους μας αντίστοιχες περιπτώσεις που μας έτυχαν. Ας το σκεφτούμε λίγο παραπάνω όμως. Αυτά τα «μικρά» που συχνά αμελούμε ή αδιαφορούμε να τηρήσουμε στη δημόσια παρουσία μας είναι που έχουν δώσει την αίσθηση ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν κανόνες αν δεν σε βλέπει κανείς. Και ακόμα χειρότερα στις ακραίες περιπτώσεις από τέτοιες παραλείψεις -όπως το κράνος για τους μοτοσικλετιστές- καθημερινώς άνθρωποι τραυματίζονται, κάποιοι εξ αυτών σοβαρά, οπότε αυτά που λέει ένα δημόσιο πρόσωπο στο κοινό μπορεί να δημιουργήσουν αρνητικό παράδειγμα για τις νεότερες γενιές συνεισφέροντας σε αυτό που όλοι λέμε «στην Ελλάδα δεν αλλάζει τίποτα».

Η κυβέρνηση πετάει συχνά το μπαλάκι στους πολίτες μιλώντας για ατομική ευθύνη και προκαλεί έντονες αντιδράσεις αλλά μήπως τελικά πρέπει να αναρωτηθούμε αν κάπου, κάποτε έχουμε όντως ένα μικρό μερίδιο ευθύνης για όσα κάνουμε ή παραλείπουμε να κάνουμε στην καθημερινότητά μας; Και ιδίως όταν έχουμε και στην ευχέρειά μας ένα δημόσιο βήμα απευθυνόμενοι σε εκατοντάδες ή χιλιάδες νέους ανθρώπους;