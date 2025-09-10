Πάτρα: Έτσι αθωώθηκαν οι γονείς του 2,5 μηνών βρέφους

Εύλογο ερώτημα πολλών είναι το «πώς αθωώθηκαν οι γονείς του 2,5 μηνών βρέφους;» εφόσον η υπόθεση έφτασε μέχρι το δικαστήριο με τα στοιχεία της δικογραφίας να είναι ανατριχιαστικά.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Mega, παρά τις ενδείξεις, οι γονείς του βρέφους επικαλέστηκαν στο δικαστήριο το πόρισμα του ιατροδικαστή Γκότση για θάνατο από παθολογικά αίτια κι έτσι η υπόθεση έκλεισε.

Μάλιστα, η απόφαση του δικαστηρίου ήταν ομόφωνα αθωωτική.

Συγκεκριμένα, από τη μια πλευρά, μέτρησαν όσα ισχυρίστηκε ο γιατρός Ηλιάδης ο οποίος ήταν ο μάρτυρας κατηγορίας και ξεκίνησε τις διαδικασίες επανελέγχου της υπόθεσης εξαιτίας των σημαδιών κακοποίησης που έφερε το βρέφος. Από την άλλη πλευρά, όλο αυτό αντικρουόταν από το πόρισμα Γκότση. Επίσης, οι γιατροί των Ιωαννίνων, οι οποίοι με σχετικά έγγραφα που είχαν υποβάλει κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, υποστήριζαν πως το μωρό δεν είχε μεταφερθεί εκεί με σημάδια κακοποίησης, αλλά με άλλα προβλήματα όπως η απώλεια συνείδησης, κάτι που αποδόθηκε στην εγκεφαλοπάθεια, στη μηνιγγίτιδα κλπ.

Έτσι, συνδυαστικά το πόρισμα Γκότση με τα έγγραφα από το νοσοκομείο Ιωαννίνων έδωσαν στους γονείς την απαλλακτική απόφαση του δικαστηρίου.

Διαβάστε επίσης