Βόλος: Σοβαρό τροχαίο στο κέντρο της πόλης με τη σύγκρουση μηχανών - Στο νοσοκομείο δύο άτομα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (10/9) στο κέντρο του Βόλου, στη συμβολή των οδών Δημητριάδος και Σόλωνος, προκαλώντας αναστάτωση σε διερχόμενους οδηγούς και πεζούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «The Newspaper», δύο δίκυκλα συγκρούστηκαν μεταξύ τους κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σύγκρουση οι αναβάτες βρέθηκαν στο οδόστρωμα, ενώ μια νεαρή γυναίκα, που επέβαινε στο ένα από τα δύο μηχανάκια, τραυματίστηκε και χρειάστηκε να διακομιστεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου για τις πρώτες βοήθειες. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο δεύτερος αναβάτης μοτοσικλέτας εταιρίας ταχυμεταφορών.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Τροχαία Βόλου, η οποία διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Διαβάστε επίσης