Συνελήφθη 42χρονος που βίαζε γυναίκες - «Με απειλούσε, με χτύπαγε, με εξευτέλιζε», λέει θύμα

Οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες χθες, Τετάρτη (10/09) σε έναν 42χρονο, ο οποίος κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών. Πρόκειται για παραγωγό πορνογραφικού υλικού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για συστηματική εκμετάλλευση γυναικών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, από το 2016 έως το 2022 προσέγγιζε νεαρές γυναίκες μεταξύ των οποίων και μία ανήλικη που βρίσκονταν σε δύσκολη οικονομική και κοινωνική θέση. Αφού κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους, τις εξανάγκαζε με απειλές, ψυχολογική και σωματική βία να εκδίδονται, ιδιοποιούμενος ο ίδιος τα χρήματα.

Μία από τις γυναίκες περιέγραψε στην τηλεόραση του Mega πως γνώρισε τον κατηγορούμενο όταν ήταν μόλις 16 ετών, σε συνέντευξη για εργασία σε κατάστημα ρούχων. Αρχικά της φάνηκε πρόθυμος να τη βοηθήσει οικονομικά, όμως σύντομα αποκάλυψε τον πραγματικό του ρόλο. Όταν εκείνη προσπάθησε να απομακρυνθεί, άρχισε να την απειλεί, να την κακοποιεί σωματικά και να την εξαναγκάζει σε πορνεία, ισχυριζόμενος ότι του χρωστούσε χρήματα.

«Ερχόταν έξω από το σπίτι μου, με απειλούσε», λέει θύμα

«Αυτό ξεκίνησε όταν ήμουν 16 ετών, όταν είχα πάει για συνέντευξη σε κατάστημα ρούχων που είχα βρει σε αγγελία. Από εκεί γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο. Έκατσε τρεις μήνες στο κατάστημα ρούχων. Του ζήτησα κάποια χρήματα γιατί ήθελα να πληρώσω τα ενοίκια. Είχε πολύ καλή συμπεριφορά, μπορούσε να καλύψει κάθε πρόβλημα και να βοηθήσει. Ήταν πειστικός στο να δείξει ότι είναι καλός, να το παίξει αγαθός άνθρωπος», είπε το πρώτο από τα πέντε θύματά του στο MEGA και συνέχισε:

«Όταν έκλεισε το μαγαζί κρατήσαμε φιλική σχέση. Ανακάλυψα από μία κοπέλα που είχε σχέση μαζί του ότι έκανε αυτή τη δουλειά, είναι νταβατζής. Μίλησα μαζί του για να το επιβεβαιώσω και μου λέει "ναι, όντως είμαι". Έκοψα επαφές μαζί του. Μετά από λίγο καιρό άρχισε να με παίρνει τηλέφωνο, ερχόταν έξω από το σπίτι μου, με απειλούσε. Αναγκάστηκα να μιλήσω μαζί του. Στην αρχή ξεκίνησε με απειλές. Σήκωσε χέρι πάνω μου, με έσπρωχνε με έφτυνε, μου έλεγε ότι του χρωστούσα λεφτά και με ανάγκασε να εκδίδομαι».

Άλλο θύμα του είπε στο Mega πως ο εφιάλτης της ξεκίνησε όταν έχασε τον πατέρα της.

«Έτσι με πλησίασε. Νόμιζα ότι βρήκα έναν άνθρωπο να μου συμπεριφέρεται σαν μπαμπάς», είπε.

Τότε ο 42χρονος άρχισε να την εκδίδει, ενώ την απειλούσε ότι θα πάθει κακό η μητέρα της. Όπως είπε η νεαρή γυναίκα, ο 42χρονος την εξανάγκαζε σε 5-7 ραντεβού την ημέρα.

Άλλη γυναίκα κατέθεσε ότι ο εφιάλτης της ξεκίνησε μετά τον θάνατο του πατέρα της, όταν ο 42χρονος την πλησίασε υποδυόμενος τον «προστατευτικό πατέρα». Στη συνέχεια την ανάγκαζε να συμμετέχει σε έως και επτά ραντεβού την ημέρα, απειλώντας ότι θα βλάψει τη μητέρα της.

Ο κατηγορούμενος είχε ιδρύσει και εταιρεία παραγωγής πορνογραφικού υλικού. Με ψεύτικες υποσχέσεις για υψηλές αμοιβές αλλά και με χρήση βίας, απειλών και ναρκωτικών ουσιών, ανάγκαζε γυναίκες να συμμετέχουν σε σεξουαλικές πράξεις, τις οποίες βιντεοσκοπούσε και διακινούσε διαδικτυακά, αποκομίζοντας μεγάλα χρηματικά κέρδη.

Για να κάμψει κάθε αντίσταση, κατέφευγε σε σωματική κακοποίηση, χρήση κοκαΐνης και βιασμούς σε βάρος των θυμάτων του.

Ο 42χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Διαβάστε επίσης