Βόλος: «Έκανε και η μητέρα μου λάθη, μου λείπουν και οι δύο», λέει η 18χρονη κόρη θύματος και δράστη

Ραγίζουν καρδιές οι περιγραφές της 18χρονης κόρης του ζευγαριού που έγιναν πρωταγωνιστές ενός φρικτού εγκλήματος στον Βόλο, όταν ο πατέρας της σκότωσε τον περασμένο Αύγουστο τη μητέρα της.

Ένα μήνα μετά την άγρια δολοφονία η μεγαλύτερη από τα τέσσερα παιδιά του ζευγαριού «σπάει» τη σιωπή της και μιλά για τις δύσκολες στιγμές που βιώνει, αφού πλέον έχει χάσει και τους δύο της γονείς, όπως δηλώνει.

«Με πήρε ο αδελφός μου τηλέφωνο και μου είπε ”έλα γρήγορα”. Μου λέει ο μπαμπάς σκότωσε τη μαμά. Και οι δύο φταίνε για εμένα, μας άφησαν στους δρόμους. Η μητέρα μου είχε σχέση, ο μπαμπάς μου ζήλεψε. Ο μπαμπάς αγαπούσε πολύ τη μητέρα μου», εξομολογήθηκε η 18χρονη μιλώντας στο Mega.

Σύμφωνα με την 18χρονη ο πατέρας της δεν είχε σηκώσει ποτέ χέρι, αλλά όπως παραδέχθηκε ήταν πολύ ζηλιάρης. «Με πήρε τηλέφωνο, μου λέει ”δεν ήθελα να το κάνω αυτό”», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η 18χρονη μιλώντας στην εκπομπή «Live News» είπε ότι προσπαθεί να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή της, στη Θεσσαλονίκη, στο σπίτι της αδερφής του πατέρα της.

