Βόλος: Την τρομοκρατούσε ο πρώην σύντροφός της επί 12 χρόνια - «Ζω από τύχη», δηλώνει 28χρονη

Στη φυλακή οδηγήθηκε σήμερα το μεσημέρι, με απόφαση του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, ο 33χρονος που τρομοκρατούσε την 28χρονη πρώην σύντροφό του επί 12 χρόνια

Στη φυλακή οδηγήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, μετά από απόφαση του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, ο 33χρονος που επί 12 χρόνια τρομοκρατούσε την 28χρονη πρώην σύντροφό του, ενώ μάλιστα είχε γράψει με σπρέι προσωπικά της στοιχεία σε διάφορα σημεία της πόλης.

Η 28χρονη κατέθεσε στο δικαστήριο ότι η σχέση τους, πριν από 13 χρόνια, είχε διαρκέσει μόλις τέσσερις μήνες, καθώς είχε ανακαλύψει ότι ο 33χρονος διατηρούσε παράλληλα σχέσεις με άλλες γυναίκες. Από τότε, όπως ανέφερε, εκείνος δεν έχει σταματήσει να την απειλεί, να την υβρίζει, να την παρακολουθεί και ακόμη και να τη φτύνει όταν τη συναντά στον δρόμο.

Σύμφωνα με τα gegonota, καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών των χρόνων, η γυναίκα προσπάθησε με ψυχραιμία να του εξηγήσει ότι η σχέση τους έχει οριστικά λήξει και ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα επανασύνδεσης. Ωστόσο, λόγω της εμμονής του, ο 33χρονος δεν μπορούσε να το αποδεχθεί.

Στο δικαστήριο, η 28χρονη περιέγραψε τον εφιάλτη που βιώνει, σημειώνοντας ότι ο κατηγορούμενος διαδίδει μέσω κοινωνικών δικτύων και σε συγγενείς της ένα βίντεο ερωτικού περιεχομένου με γυμνή γυναίκα, ισχυριζόμενος ψευδώς ότι πρόκειται για εκείνη. Επιπλέον, όπως κατέθεσε, ζητά από φίλους της να του παραδώσουν ερωτικά βίντεο που τυχόν έχουν, με σκοπό να τη διασύρουν.

Αναφερόμενη στο πρόσφατο περιστατικό της Τετάρτης, η 28χρονη κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος είχε καθίσει λίγα μέτρα από το σπίτι της, την παρακολουθούσε και στη συνέχεια έγραψε με σπρέι προσωπικά της δεδομένα στους τοίχους του σπιτιού της γιαγιάς της, καθώς και σε διπλανά σπίτια. «Ζω από καθαρή τύχη», είπε, καθώς λίγο πριν είχε επιστρέψει στο σπίτι. Υποστήριξε ότι αν τον έβρισκε μπροστά της, ίσως να την είχε σκοτώσει, και τόνισε ότι εδώ και 13 χρόνια δεν μπορεί να κυκλοφορεί μόνη της στην πόλη, πάντα φροντίζοντας να υπάρχει κάποιος για να την συνοδεύει με ασφάλεια.

Ο 33χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή απειλή κατ’ εξακολούθηση με επίμονη παρακολούθηση και για ενδοοικογενειακή προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση.

Ο ίδιος αρνήθηκε τα περισσότερα από όσα κατέθεσε η πρώην σύντροφός του, ισχυριζόμενος ότι δεν την παρακολουθούσε και δεν έστειλε μήνυμα για παραγγελία όπλου. Παραδέχθηκε όμως ότι πήγε στο σπίτι της το βράδυ της Τετάρτης για να γράψει, όπως είπε, «προσβλητικές βλακείες» στους τοίχους.

Η Εισαγγελία τόνισε ότι τα μηνύματα που έστελνε ο 33χρονος αποδεικνύουν τη συστηματική προσβολή και συκοφάντηση της γενετήσιας αξιοπρέπειας της γυναίκας, ενώ η συμπεριφορά του είναι ικανή να προκαλέσει φόβο και ανησυχία. Με βάση αυτά, πρότεινε την ενοχή του.

Η αίτηση της υπεράσπισης για μειωμένο καταλογισμό λόγω ασθένειας απορρίφθηκε, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι αποδεικνύεται μόνο η εμμονή του με την πρώην σύντροφό του, η οποία δεν επηρεάζει την ικανότητά του να καταλογίζεται. Ο συνήγορος υπέδειξε ότι παρά τη διαταραχή προσωπικότητας, ο κατηγορούμενος είχε πλήρη επίγνωση των πράξεών του, σύμφωνα με δύο ψυχιατρικές γνωματεύσεις.

Τελικά, το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και για τις δύο πράξεις, καταδικάζοντάς τον σε τρία χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή, με την έφεση να μην αναστέλλει την ποινή, στέλνοντάς τον στη φυλακή.

