Σεπόλια - Απόπειρα απαγωγής 9χρονης: Την παρέσυρε με το ΙΧ και την τραυμάτισε

Πάτησε γκάζι και εξαφανίστηκε η οδηγός

Newsbomb

Σεπόλια - Απόπειρα απαγωγής 9χρονης: Την παρέσυρε με το ΙΧ και την τραυμάτισε

Τα χτυπήματα στα πόδια της 9χρονης εξαιτίας της παράσυρσής της

ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοβαρό περιστατικό με τραυματισμό ενός ανήλικου κοριτσιού είχαμε στα Σεπόλια. Σύμφωνα με τους γονείς του παιδιού, μια οδηγός το πλησίασε με το αυτοκίνητό της την ώρα που πήγαινε να παίξει στην παιδική χαρά και αποπειράθηκε να το απαγάγει, καθώς το άρπαξε από το χέρι και το έσυρε για μέτρα στην άσφαλτο.

Η 9χρονη και ο πατέρας της, που έσπευσε αμέσως στο σημείο, μίλησαν στον τηλεοπτικό σταθμό Star, ενώ η οδηγός εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται από την αστυνομία.

Σοκ από παράσυρση και εγκατάλειψη ανήλικης

Χτυπημένη στα πόδια, το πρόσωπο και τα χέρια, η μικρή προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ. Οι γιατροί έχουν περιποιηθεί τα τραύματά της, όμως ο τρόμος είναι χαραγμένος στο πρόσωπό της.

Η μικρή Λάουρα έχει μόλις γυρίσει από το νοσοκομείο μαζί με τον μπαμπά της και περιγράφει τι έζησε.

«Με άρπαξε και με έσυρε στην άσφαλτο»

Όπως υποστηρίζει, μια οδηγός την άρπαξε την ώρα που πήγαινε να παίξει στην παιδική χαρά και την έσυρε με το αυτοκίνητό της στην άσφαλτο, προτού εξαφανιστεί.

«Μου είπε η κυρία: «Έλα λίγο πιο κοντά». Πήγα και με έπιασε. Με τράβηξε. Πάτησε γκάζι και με έσυρε στην άσφαλτο» δήλωσε η 9χρονη στο ρεπορτάζ του Star.

Πάτησε γκάζι και εξαφανίστηκε η οδηγός

Ο μπαμπάς της, που ήταν λίγα μέτρα πιο κάτω, έτρεξε να δει τι έχει συμβεί. Εντόπισε το παιδί του γδαρμένο και μέσα στα αίματα. Η γυναίκα που οδηγούσε είχε ήδη χαθεί στα στενά.

«Ήμουν πιο κάτω. Με πήρε η γυναίκα μου τηλέφωνο και μου είπε: η μικρή είναι χτυπημένη. Έφτασα αμέσως και είδα το παιδί κάτω» είπε ο πατέρας της Λάουρας.

Με τραύματα στο κεφάλι, τα χέρια και τα πόδια η 9χρονη

Η μικρή χρειάστηκε να περάσει όλο το βράδυ στο νοσοκομείο. Τα χτυπήματα στο κεφάλι ήταν τα πιο σοβαρά, ενώ στα χέρια και τα πόδια θα χρειαστούν μέρες για να κλείσουν οι πληγές.

«Η οδηγός εξαφανίστηκε με ένα ασημί Smart» δήλωσε επίσης ο πατέρας του κοριτσιού.

Η αστυνομία έχει στα χέρια της βίντεο - ντοκουμέντο με το αυτοκίνητο και την οδηγό την ώρα που άρπαζε τη μικρή και «χτενίζει» την περιοχή, αφού κανείς δεν αποκλείει νέα επίθεση.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:13ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Άγιο Παντελεήμονα για την εξαφάνιση 19χρονης

23:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Εργκίν Αταμάν: «Συγγνώμη στους φίλους μου στην Ελλάδα, αξίζαμε να νικήσουμε»

23:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 19 Σεπτεμβρίου

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ρούτε προειδοποιεί τον Σάντσεθ: «Οι ρωσικοί πύραυλοι χρειάζονται μόνο 5 λεπτά περισσότερο για να φτάσουν στη Μαδρίτη»

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 28 ετών η κόρη του εφοπλιστή Διαμαντή Λαιμού

22:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα – Τουρκία 68-94: Η χειρότερη Εθνική την πιο... ακατάλληλη στιγμή – Εκτός τελικού και πάει για το χάλκινο

22:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Απόγευμα Κυριακής η Ελλάδα στο… κυνήγι του μεταλλίου κόντρα στη Φινλανδία

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΟΗΕ υπέρ της λύσης δύο κρατών Ισραήλ και Παλαιστίνης, χωρίς τη Χαμάς

22:42ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ελλάδα - Τουρκία 68-94: Τραγικό βράδυ κι εκτός τελικού η Εθνική, θα πάει για το χάλκινο

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό στην Πατρών-Πύργου - Συγκρούστηκε ΙΧ με δίκυκλο

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Σεπόλια - Απόπειρα απαγωγής 9χρονης: Την παρέσυρε με το ΙΧ και την τραυμάτισε

22:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζήλια και ξύλο στη Σκιάθο για τα μάτια 25χρονης: 45χρονος φώναξε σε 29χρονο «έρχεται η ώρα σου»

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στην Καλλιθέα, λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 13 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

21:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Εντυπωσιακές εικόνες από το Βελιγράδι και το OPEN AIR φιλικό της Παρτιζάν με τον ΠΑΟΚ

21:52LIFESTYLE

Το ερωτικό τρίγωνο των σούπερ σταρ του τένις - Αλκαράθ και Σίνερ, βγαίνουν με το ίδιο μοντέλο;

21:44ΕΛΛΑΔΑ

Ολυμπία Οδός: «Πηγαίναμε με 130 χλμ και ξαφνικά σβήνουν όλα», αναφέρει ο οδηγός του φορτηγού

21:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Στόχος η μείωση του ΦΠΑ για να δώσουμε στα ακριτικά νησιά μεγαλύτερη στήριξη εισοδήματος

21:29ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot (12/9): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 100.000.000 ευρώ

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Η πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου προσωρινή πρωθυπουργός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:51ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 28 ετών η κόρη του εφοπλιστή Διαμαντή Λαιμού

20:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

22:42ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ελλάδα - Τουρκία 68-94: Τραγικό βράδυ κι εκτός τελικού η Εθνική, θα πάει για το χάλκινο

22:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα – Τουρκία 68-94: Η χειρότερη Εθνική την πιο... ακατάλληλη στιγμή – Εκτός τελικού και πάει για το χάλκινο

23:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Εργκίν Αταμάν: «Συγγνώμη στους φίλους μου στην Ελλάδα, αξίζαμε να νικήσουμε»

21:44ΕΛΛΑΔΑ

Ολυμπία Οδός: «Πηγαίναμε με 130 χλμ και ξαφνικά σβήνουν όλα», αναφέρει ο οδηγός του φορτηγού

20:08ΚΟΣΜΟΣ

Οι 3 Σλοβάκοι που απήγαγαν και βίαζαν 3 μέρες 12χρονη, καταδικάστηκαν σε 53 χρόνια - Συγκλόνισε το παιδί στη δίκη

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Σεπόλια - Απόπειρα απαγωγής 9χρονης: Την παρέσυρε με το ΙΧ και την τραυμάτισε

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Όσα γνωρίζουμε για τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ

22:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζήλια και ξύλο στη Σκιάθο για τα μάτια 25χρονης: 45χρονος φώναξε σε 29χρονο «έρχεται η ώρα σου»

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος ήταν ο άνδρας με το μπλε κοστούμι στον γάμο - Το μυστήριο λύθηκε μετά από 4 χρόνια

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

17:24ΕΛΛΑΔΑ

42χρονος μαστροπός: «Την έβαζε να του γλείφει τα πόδια, όταν δεν έκανε αυτό που ζητούσε» - Σοκάρουν οι περιγραφές των θυμάτων

22:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Απόγευμα Κυριακής η Ελλάδα στο… κυνήγι του μεταλλίου κόντρα στη Φινλανδία

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Κάποιοι παρακολουθούσαν τον Γιώργο Μαζωνάκη - Αυτός είναι ο κοριός που βρέθηκε σπίτι του

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ρούτε προειδοποιεί τον Σάντσεθ: «Οι ρωσικοί πύραυλοι χρειάζονται μόνο 5 λεπτά περισσότερο για να φτάσουν στη Μαδρίτη»

21:52LIFESTYLE

Το ερωτικό τρίγωνο των σούπερ σταρ του τένις - Αλκαράθ και Σίνερ, βγαίνουν με το ίδιο μοντέλο;

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Έκανε και η μητέρα μου λάθη, μου λείπουν και οι δύο», λέει η 18χρονη κόρη θύματος και δράστη

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 13 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

16:05LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η ανατροπή με την πρεμιέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ