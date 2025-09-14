Τραγωδία στην Βόλο: Νεκρή σε τροχαίο μητέρα 3 παιδιών – Η μηχανή της συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στον Βόλο όταν μία γυναίκα, έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα.

Το μοιραίο τροχαίο συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής (14/9) στην Νέα Ιωνία, με θύμα μια 48χρονη γυναίκα, μητέρα 3 παιδιών στη συμβολή των οδών Κυρίλλου με Θράκης στη Νέα Ιωνία στον Βόλο.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, το δίκυκλο που οδηγούσε η 48χρονη συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, στις 4:40 τα ξημερώματα της Κυριακής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα δεν φορούσε κράνος και χτύπησε στο κεφάλι, όταν μετά την σφοδρή σύγκρουση κατέληξε στο οδόστρωμα, ενώ ο 20χρονος οδηγός του αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο θάνατός της 48χρονης ήταν ακαριαίος. Οι διασώστες του ασθενοφόρου που έσπευσαν στο σημείο τη μετέφεραν στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Αναζητούσαν τον σύζυγο που είχε βάρδια

Η 48χρονη ήταν από νωρίς το βράδυ σε σπίτι οικογενειακών φίλων. Το μοιραίο τροχαίο που της στέρησε τη ζωή σημειώθηκε σε κοντινή απόσταση από το σπίτι της. Μόλις είχε αποχαιρετήσε τη φίλη της, πήρε τον δρόμο της επιστροφής, όμως ο θάνατος είχε στήσει καρτέρι.

Ο σύζυγός της εργάζεται στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Βόλου. Την ώρα του τροχαίου βρισκόταν ήδη στην εργασία του. Εντρομος ενημερώθηκε από την Τροχαία ότι η σύζυγός του έχει πέσει θύμα τροχαίου. Με «κομμένα τα πόδια» από την ταραχή έσπευσε στο Νοσοκομείο. Μόλις οι γιατροί τον ενημέρωσαν για την τραγική κατάληξη της γυναίκας του κατέρρευσε.

Σε κατάσταση σοκ ο σύζυγος - Τα παιδιά δεν γνωρίζουν τίποτα

Ο σύζυγος της 48χρονης, σε κατάσταση σοκ ανέφερε πως ακόμη κανείς δεν έχει βρει το κουράγιο να μιλήσει στα παιδιά για τον θάνατο της μητέρας τους. Έχει ζητηθεί η συνδρομή ψυχολόγων που θα αναλάβουν αυτό το δύσκολο έργο.

Αύριο Δευτέρα θα γίνει νεκροψία- νεκροτομή, ενώ η κηδεία της 48χρονης θα γίνει την Τρίτη στον ιερό ναό Αγ. Νεκταρίου στη Νέα Ιωνία.

Ο 20χρονος οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και αναμένονται τα αποτελέσματα. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου διενεργείται από την Τροχαία Βόλου.

Διαβάστε επίσης