Η συγκινητική ανάρτηση του γιου του Γιώργου Κωβαίου από την Σχοινούσα για τον θάνατο του 92χρονου

Θλίψη σκόρπισε στο νησί της Σχοινούσας και όχι μόνο ο θάνατος του Γιώργου Κωβαίου που έγινε γνωστός σε όλη την Ελλάδα από ένα βίντεο στο οποίο χόρευε σε πανηγύρι του νησιού μαζί με την εγγονή του.

Ο γιος του Γιώργου Κωβαίου, Χρήστος, τον αποχαιρέτισε στα social media με μία συγκινητική ανάρτηση. Η κηδεία του τελέστηκε την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Παναγίας της Ακαθής στη Σχοινούσα.

«Έγραψε ενας φίλος που γνώριζε τον Πατέρα μού

Γιώργη της Σχοινουσας

Έκανες ένα από τα πιο μικρά νησιά να φαίνεται τεράστιο μόνο και μόνο επειδή ζούσες επάνω του.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ολο το νησί που βρέθηκε σήμερα στο τελευταίο αντίο του Πατέρα μου. Αλλά και σε όλους τους γνωστούς και άγνωστους ανθρώπους που μας έχουν στείλει τόση αγάπη που ούτε που την φανταζόμαστε.

Ο πατέρας μου ηταν ενας δοτικος και συναισθηματικος άνθρωπος με ευγένεια

Την Ευγένεια αυτήν που είχε στην ψυχή του την έβγαζε και στον χορό του.

Του άρεσε να χορεύει τις εγγονες του και να καμαρώνει τους εγγονους τού

Ειναι η Ελλάδα που χάνεται δυστυχώς

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σάς

Έχουμε εισπράξει τόση αγάπη που δεν γνωρίζουμε πως θα την ανταποδωσουμε», αναφέρει στην ανάρτηση του ο Χρήστος Κωβαίος την οποία συνοδεύει με μία φωτογραφία του πατέρα του πάνω σε ένα γαϊδουράκι.

Η ανάρτηση του Χρήστου Κωβαίου

Πέθανε στα 92 του ο Γιώργος Κωβαίος

Σημειώνεται ότι ο Γιώργος Κωβαίος, μία από τις πλέον χαρακτηριστικές και αγαπητές μορφές της Σχοινούσας, έφυγε από τη ζωή το Σάββατο έπειτα από νοσηλεία στο νοσοκομείο της Σύρου, όπου μεταφέρθηκε στα τέλη Αυγούστου λόγω προβλημάτων υγείας.

Η μορφή του είχε γίνει σύμβολο χαράς και δύναμης τα τελευταία χρόνια, μέσα από τις γιορτές του νησιού. Το 2022, στη Γιορτή της Φάβας, χόρεψε μπάλο με την εγγονή του, Ποθητή και η στιγμή εκείνη κατέγραψε εκατομμύρια προβολές στα κοινωνικά δίκτυα, προκαλώντας συγκίνηση σε όλη την Ελλάδα.

Στα 92 του, βρέθηκε ξανά στην ίδια γιορτή και σηκώθηκε να χορέψει, αποδεικνύοντας πως η αγάπη για τη ζωή και την παράδοση δεν γνωρίζει ηλικία.

Ο Σύλλογος Σχοινουσιωτών τον χαρακτήρισε ως «παράδειγμα ζωντάνιας, λεβεντιάς και αγάπης για τη ζωή», τονίζοντας πως η μνήμη του θα μένει ζωντανή σε κάθε γιορτή και χορό του νησιού.

