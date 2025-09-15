Ψηλορείτης: Τραυματίστηκε 25χρονη κατά την ανάβαση - Κινητοποιήθηκε ΕΜΑΚ και Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής (15/9) στον Ψηλορείτη, όταν μια 25χρονη από τα Χανιά τραυματίστηκε το πόδι κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην κορυφή του Τιμίου Σταυρού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με τρεις διασώστες της ΕΜΑΚ και έξι πυροσβέστες από το Π.Κ. Ανωγείων να επιχειρούν στο δύσβατο σημείο για την ασφαλή μεταφορά της νεαρής γυναίκας, η οποία στραμπούλιξε το πόδι της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό τραυματισμού που σημειώθηκε την ίδια μέρα και μάλιστα στο ίδιο σημείο του βουνού, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία αλλά και συζήτηση για την επικινδυνότητα της διαδρομής.

Η 25χρονη μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο και έλαβε τις πρώτες βοήθειες.

Διαβάστε επίσης