Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Δεύτερη σορός εντοπίστηκε μέσα σε λίγες ώρες στον Θερμαϊκό

Πρόκειται για αγνώστων στοιχείων άντρα, ηλικίας 20-25 ετών και ύψος περίπου 1,70 μέτρων, σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό που τον ανέσυρε το απόγευμα.

Newsbomb

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Δεύτερη σορός εντοπίστηκε μέσα σε λίγες ώρες στον Θερμαϊκό
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δεύτερη σορός άντρα εντοπίστηκε μέσα σε λίγες ώρες στα νερά του Θερμαϊκού Κόλπου - αυτή τη φορά στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους, στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για αγνώστων στοιχείων άντρα, ηλικίας 20-25 ετών και ύψος περίπου 1,70 μέτρων, σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό που τον ανέσυρε το απόγευμα.

Είχε προηγηθεί το πρωί η ανάσυρση σορού άνδρα από τη νέα παραλία (μεταξύ Λευκού Πύργου και αγάλματος Μ. Αλεξάνδρου). Και στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία του νεκρού είναι άγνωστα και γι' αυτό λόγο το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης εξέδωσε ανακοίνωση, ζητώντας πληροφορίες για την ταυτότητά του.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, πρόκειται για άντρα ηλικίας περίπου 25-30 ετών, αναστήματος περίπου 1,80 μέτρων, αδύνατο, με μαύρα μαλλιά. Κατά τον εντοπισμό του φορούσε μαύρη μπλούζα, μπεζ, κοντό παντελόνι και υποδήματα.

Οι έρευνες των λιμενικών Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, τόσο για την ταυτοποίηση των δύο σορών, όσο και για τις συνθήκες θανάτου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τον διεθνή αθλητισμό ζήτησε ο Σάντσεθ

23:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Άφαντες» οι βροχές και αυτή την εβδομάδα - Συνεχίζεται το καλοκαίρι - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Διάρρηξη στο Παγκράτι με λεία 20.000 ευρώ: Άρπαξαν από ρολόγια και παπούτσια μέχρι... αλουμινόχαρτο

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Atlantic Council – Όμιλος Antenna: Συνεργασία με στόχο τη σύσφιξη των σχέσεων Ευρώπης και Μέσης Ανατολής

22:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρεία σύσκεψη στο Μαξίμου για το μεταναστευτικό – Σε εξέλιξη η επιχείρηση αποσυμφόρησης της Κρήτης

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

22:45LIFESTYLE

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Το ιστορικό διαμέρισμα στην οδό Στησιχόρου προς πώληση

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στο Ρέθυμνο: «Έφυγε» από τη ζωή η Μαρίνα Σκουλά

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ακύρωσε σύμβαση ύψους 700 εκατ. ευρώ για ισραηλινούς εκτοξευτήρες ρουκετών

22:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Συγκινήθηκε ο Αταμάν κατά την υποδοχή της αποστολής στην Τουρκία

22:18ΚΟΣΜΟΣ

«Zapad 2025»: Τι σημαίνουν οι στρατιωτικές ασκήσεις Ρωσίας-Λευκορωσίας για την Ευρώπη

22:12ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Δεύτερη σορός εντοπίστηκε μέσα σε λίγες ώρες στον Θερμαϊκό

22:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Γιώργο Κουγιουμτσίδη: «Μας έκανες υπερήφανους»

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στο Ηράκλειο: Οι συγγενείς της 23χρονης Μαρίας επιτέθηκαν στον 27χρονο Αιγύπτιο

21:51LIFESTYLE

Η Τζέσικα Σίμπσον σχολιάζει τον χωρισμό της από τον Τόνι Ρόμο: «Χαίρομαι που δεν τα καταφέραμε»

21:47ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πάλη: Παγκόσμιος Πρωταθλητής ο Κουγιουμτσίδης!

21:46ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Νέα καραβιά με 40 μετανάστες - Στα όρια τα κέντρα κράτησης - Συναγερμός στις Αρχές

21:45ΚΟΣΜΟΣ

Νέος συναγερμός στην Πολωνία: Εξουδετερώθηκε drone πάνω από κυβερνητικά κτήρια

21:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέος ΚΟΚ: Οι πιο συχνές παραβάσεις που «σφυροκοπά» η Τροχαία στην Αττική

21:42ΚΟΣΜΟΣ

Έκρηξη σε μπαρ στη Μαδρίτη: Εντοπίστηκε και δεύτερος νεκρός στα ερείπια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:11ΕΛΛΑΔΑ

Διάρρηξη στο Παγκράτι με λεία 20.000 ευρώ: Άρπαξαν από ρολόγια και παπούτσια μέχρι... αλουμινόχαρτο

22:12ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Δεύτερη σορός εντοπίστηκε μέσα σε λίγες ώρες στον Θερμαϊκό

18:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Φτηνή αντιπολίτευση»: Ο Μαρινάκης απαντά στο «ο Αντετοκούνμπο δεν θα έπαιζε ποτέ στη σημερινή εθνική»

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες

21:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μουρτζούκου: Κατασχέθηκαν τα κινητά τηλέφωνα της μητέρας και της γιαγιάς του Παναγιωτάκη

13:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το σχόλιό του για τις τουρκικές σημαίες στο live του - «Φύγετε από εδώ τώρα»

17:55ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τόκιο 2025: Τρομερή στιγμή - Η αγωνία Καραλή για το άλμα του Ντουπλάντις και το ξέσπασμα στο ρεκόρ

20:38ΕΘΝΙΚΑ

«Φουσκοθαλασσιές» και πάλι στο Αιγαίο με το «Πίρι Ρέις»: Η σημασία που έχουν οι νησίδες Καλόγεροι και ο 25ος μεσημβρινός

22:18ΚΟΣΜΟΣ

«Zapad 2025»: Τι σημαίνουν οι στρατιωτικές ασκήσεις Ρωσίας-Λευκορωσίας για την Ευρώπη

17:16LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Όλη η αλήθεια για τον «κοριό» στο σαλόνι του τραγουδιστή - Η μήνυση στην αδερφή του

11:26ME TO N & ME TO Σ

Γιος επιχειρηματία, γιος υπουργού και… γιος του Μάλαμα!

22:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρεία σύσκεψη στο Μαξίμου για το μεταναστευτικό – Σε εξέλιξη η επιχείρηση αποσυμφόρησης της Κρήτης

21:47ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πάλη: Παγκόσμιος Πρωταθλητής ο Κουγιουμτσίδης!

20:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Ελεύθερη αφέθηκε η influencer - «Έπαιρνα ναρκωτικά γιατί με βοηθούσαν να παίρνω αποφάσεις», ισχυρίστηκε

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Σατανικό σχέδιο εκδίκησης: Ζευγάρι βασάνισε τους εραστές της γυναίκας

19:14WHAT THE FACT

Έρχεται το τέλος των κινητών τηλεφώνων - Ποια τεχνολογία θα τα αντικατασταστήσει

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στο Ρέθυμνο: «Έφυγε» από τη ζωή η Μαρίνα Σκουλά

11:17ΕΘΝΙΚΑ

Δημήτριος Βακεντής: Ποιος είναι ο νέος διοικητής ΑΣΔΕΝ

21:58ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΚ: Σε πιλοτική λειτουργία οι κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη – Καταγράφηκε η πρώτη παράβαση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ