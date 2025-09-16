Απατεώνας «αστυνομικός» άρπαξε λεφτά από 18χρονο στο κέντρο της Αθήνας

Ένα νέο περιστατικό θράσους καταγράφηκε στα Πατήσια, στην οδό Στρατηγού Καλάρη. Θύμα ήταν ένας 18χρονος, ο οποίος κινούνταν πεζός όταν ξαφνικά δέχθηκε την προσέγγιση ενός άντρα, που παρίστανε τον αστυνομικό.

Συγκεκριμένα, ο δράστης, προσποιούμενος τον αστυνομικό, σταμάτησε τον νεαρό και με τη μέθοδο της… «δήθεν εξακρίβωσης» κατάφερε να του αποσπάσει το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ και 13 δολαρίων. Αμέσως μετά τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση, αφήνοντας το θύμα εμβρόντητο.

Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ο δράστης να έχει εμπλακεί και σε άλλα παρόμοια περιστατικά στην περιοχή.

