Ελευθέριος Βενιζέλος: Χειροπέδες σε μέλος διεθνούς εγκληματικής ομάδας με πάνω από 8 κιλά ηρωίνης

Στη σύλληψη ενός 30χρονου αλλοδαπού προχώρησαν το πρωί της Τρίτης (16/9) αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο 30χρονος φέρεται να είναι μέλος διεθνούς εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή ποσοτήτων ηρωίνης στην ελληνική επικράτεια, μέσω της αεροπορικής οδού.

Στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα μέσω αεροπορικών οδών και κατόπιν στοχευμένων αστυνομικών ενεργειών και δημιουργία «προφίλ» (profiling), ταυτοποιήθηκε ο 30χρονος και διακριβώθηκε η εγκληματική του δράση.

Ο 30χρονος αλλοδαπός, προερχόμενος από χώρα του εξωτερικού εντοπίσθηκε στο χώρο των αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου κατελήφθη να κατέχει, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, 35 αυτοσχέδιες συσκευασίες, που περιείχαν ηρωίνη, συνολικού μικτού βάρους 8 κιλών και 93 γραμμαρίων, τις οποίες είχε αποκρύψει εντός της αποσκευής του.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

