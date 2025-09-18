Ρέθυμνο: Νεκρός 29χρονος τουρίστας έπειτα από πτώση σε πεζοδρόμιο

Τα ακριβή αίτια του θανάτου διερευνώνται από τις Αρχές ενώ εικάζεται ότι ο 29χρονος τουρίστας βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης

Newsbomb

Ρέθυμνο: Νεκρός 29χρονος τουρίστας έπειτα από πτώση σε πεζοδρόμιο
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τραγωδία σημειώθηκε στον Πλακιά Ρεθύμνου τα ξημερώματα Πέμπτης (18/9), όταν ένας 29χρονος Γερμανός τουρίστας έχασε τη ζωή του μετά από πτώση σε πεζοδρόμιο.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ο άνδρας περπατούσε ξημερώματα στον Πλακιά και για άγνωστη αιτία έχασε την ισορροπία του, σκόνταψε κι έπεσε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όμως ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου διερευνώνται από τις Αρχές ενώ εικάζεται ότι ο 29χρονος τουρίστας βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:04ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό bullying στην Πάτρα: Τέσσερις ανήλικες εξανάγκασαν 13χρονη να τους φιλήσει τα πόδια αλλιώς θα την μαχαίρωναν

11:03ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Σούπερ προσφορά* και ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr για το Champions League

11:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Αυλαία στην πρεμιέρα με ντέρμπι σε «Σεντ Τζέιμς Παρκ» και «Etihad» - Το πρόγραμμα

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Αναβλήθηκε η δίκη του 32χρονου για τις επιθέσεις σε γυναίκες στο Αιγάλεω

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσίδα πούλησε την ψυχή της για 100.000 ρούβλια και τα ξόδεψε σε κούκλες Labubu

10:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μηνύει γνωστό ράπερ 25χρονη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και διαρροή προσωπικών τους στιγμών: «Μου έριξε αγκωνιά στο πρόσωπο»

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πώς οι Κινέζοι θα αλλάξουν την παγκόσμια αυτοκίνηση

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Νεκρός 29χρονος τουρίστας έπειτα από πτώση σε πεζοδρόμιο

10:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωστής Χατζηδάκης για μεταναστευτικό: Οι ροές προς την Ελλάδα έχουν μειωθεί από όλες τις εισόδους

10:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Οι νικητές της πρωινής ζώνης και τα μονοψήφια του μεσημεριού

10:23LIFESTYLE

H ρωσική «Eurovision» επιστρέφει: Mε την ελληνικής καταγωγής Vassy οι ΗΠΑ στον διαγωνισμό Intervision

10:18ΚΟΣΜΟΣ

Χονγκ Κονγκ: Ερευνητές χτίζουν τεχνητές φωλιές για να σώσουν παπαγάλους που απειλούνται με εξαφάνιση

10:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Με φιλικό Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν και Champions League

10:06ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τεχνητή νοημοσύνη: Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ θέλει να βάλει τα «έξυπνα» γυαλιά σε Apple και Google

09:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Τράκαρε σε τοίχο» ο Ολυμπιακός - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Οι τελευταίες στιγμές του Γιώργου Παυλάκη: «Σε έχασα ρε φίλε μέσα σε 15’, δεν σε πρόλαβα», γράφει ο Κωνσταντίνος Φλαμής

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Ραντεβού Τραμπ - Στάρμερ στο Τσέκερς: Οι συμφωνίες δισ. δολαρίων και το «αγκάθι» Έπσταϊν

09:49ΚΟΣΜΟΣ

«Χρυσό άγαλμα» έκανε τον Τραμπ το bitcoin για την υποστήριξή του

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστοί σταθμοί του μετρό λόγω εκδηλώσεων για τη δολοφονία Φύσσα

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

BMW X1: Ριζική μεταμόρφωση με την «υπογραφή» Neue Klasse

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξυπνήσαμε με φθινόπωρο, πόσο θα διαρκέσει η ψύχρα - Ζημιές στο Βόλο

09:33ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Τα αυτοκίνητα πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Η αλήθεια για το κίτρινο φόρεμα της Μελάνια Τραμπ με τους έξω ώμους στο δείπνο του Ουίνδσορ - Γιατί προκάλεσε αντιδράσεις

10:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μηνύει γνωστό ράπερ 25χρονη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και διαρροή προσωπικών τους στιγμών: «Μου έριξε αγκωνιά στο πρόσωπο»

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ερωτήματα για τον 40χρονο που βρέθηκε νεκρός σε κάδο ανακύκλωσης - Τι ερευνούν οι Αρχές

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Οι τελευταίες στιγμές του Γιώργου Παυλάκη: «Σε έχασα ρε φίλε μέσα σε 15’, δεν σε πρόλαβα», γράφει ο Κωνσταντίνος Φλαμής

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστοί σταθμοί του μετρό λόγω εκδηλώσεων για τη δολοφονία Φύσσα

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

08:01ΕΛΛΑΔΑ

Δώδεκα χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στις 18 Σεπτεμβρίου 2013: Μιλούν στο Newsbomb φίλοι και οι δικηγόροι της οικογένειάς του

08:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένστολοι: Τι αυξήσεις θα λάβουν από 1η Οκτωβρίου - Σε ποια περίπτωση θα τις πληρωθούν αναδρομικά

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοπορία: Όπλα με την ταχύτητα του φωτός - Το νέο αναχαιτιστικό με λέιζερ που παρουσίασε το Ισραήλ

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Και δεύτερος απεργός πείνας στην πλατεία Συντάγματος

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Η «γιαγιά» θα ανατίναζε το αυτοκίνητο Ρώσου επικεφαλής αμυντικής βιομηχανίας

13:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη Καινούργιου – Λιάγκα, η αήττητη Τσιμτσιλή, τα μαντάτα για τον ΣΚΑΪ

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Δύο 9χρονες αχώριστες φίλες εξαφανίζονται - 8 χρόνια μετά μια φωτιά αποκαλύπτει τη φριχτή αλήθεια

02:50ΚΟΣΜΟΣ

Jimmy Kimmel Live! Το ABC «παγώνει» την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ μετά τα σχόλια για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Ικανοποίηση Τραμπ για την απόφαση

10:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Οι νικητές της πρωινής ζώνης και τα μονοψήφια του μεσημεριού

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

To φαινόμενο των «οικονομικά άστεγων»: H Ελλάδα και το μεγάλο χάσμα με την Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ