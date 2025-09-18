Ρέθυμνο: Νεκρός 29χρονος τουρίστας έπειτα από πτώση σε πεζοδρόμιο

Τραγωδία σημειώθηκε στον Πλακιά Ρεθύμνου τα ξημερώματα Πέμπτης (18/9), όταν ένας 29χρονος Γερμανός τουρίστας έχασε τη ζωή του μετά από πτώση σε πεζοδρόμιο.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ο άνδρας περπατούσε ξημερώματα στον Πλακιά και για άγνωστη αιτία έχασε την ισορροπία του, σκόνταψε κι έπεσε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όμως ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου διερευνώνται από τις Αρχές ενώ εικάζεται ότι ο 29χρονος τουρίστας βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.

