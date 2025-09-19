Λύθηκε το μυστήριο με τα κομμένα δέντρα στο κέντρο της Αθήνας - Γιατί αντικαθίστανται οι μουριές

Αίσθηση και απορίες προκάλεσαν τις τελευταίες ημέρες οι αναρτήσεις πολιτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τα κομμένα δέντρα στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και σε άλλα σημεία του κέντρου της Αθήνας. Πολλοί χρήστες σχολίασαν το φαινόμενο, ζητώντας εξηγήσεις για το αν πρόκειται για έργο ανάπλασης ή για καταστροφή του αστικού πρασίνου.

Η απάντηση δόθηκε από τον αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων, Γιώργο Αποστολόπουλο, ο οποίος μιλώντας στο Newsbomb.gr ξεκαθάρισε την κατάσταση:

«Τα συγκεκριμένα δέντρα αφαιρούνται ώστε να αντικατασταθούν. Πρόκειται για μουριές, οι οποίες θα αντικατασταθούν με γιακαράντες, το δέντρο με τα μωβ άνθη, μέσα στους επόμενους μήνες», είπε αρχικά ο κ. Αποστολόπουλος.

Οι γιακαράντες

«Από το 2019 έως το 2024 περιμέναμε ορισμένες μουριές μήπως ξαναβγάλουν φύλλα, χωρίς να τις εμβολιάσουμε. Συνολικά υπήρχαν περίπου 5.000 μουριές σε όλη την Αθήνα. Επιπλέον, άλλες 8.000 μουριές επλήγησαν από το σκαθάρι. Δεν προχωρήσαμε σε κλάδεμα, διότι όταν κλαδεύεται η μουριά γίνεται πιο ευάλωτη στην προσβολή του σκαθαριού», ανέφερε.

«Από την 1/1/2024 έως σήμερα έχουν εγκατασταθεί 7.653 νέα δέντρα ενώ στόχος μέχρι τέλος του έτους είναι να έχουν φυτευτεί 10000 νέα δέντρα.

Από την 1/1/2024 έως σήμερα έχουν τοποθετηθεί 482 γιακαράντες»

Σύντομα αναμένεται να φυτευτούν νέα δέντρα στις οδούς Παναγόρμου, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αριστοτέλους, Σπύρου Μερκούρη, Κηφισίας και Σισίνη. Ήδη, από την 1/1/2024 έως σήμερα έχουν τοποθετηθεί 482 γιακαράντες», συμπλήρωσε.

Υπενθυμίζεται ότι ένας χρήστης σε ανάρτησή του στο Facebook σημείωσε χαρακτηριστικά: «Ξέρει κάποιος τι συμβαίνει εδώ; Δύο φρεσκοκομμένα δέντρα και δύο τελείως κομμένα σε απόσταση 50 μέτρων. Το τελευταίο δέντρο που μένει έχει μια τεράστια κόκκινη βούλα... Θα το κόψουν και αυτό; Η ίδια εικόνα και παρακάτω: τρία τελείως κομμένα (το ένα μόλις τώρα) και δύο με την τεράστια κόκκινη βούλα. Μόνο ένα δεν έχει κόκκινη βούλα σε όλο το τετράγωνο. Τι σημαίνει αυτό; Ότι θα μείνει μόνο αυτό επί της Βασιλέως Κωνσταντίνου;».

H ανάρτηση που έγινε αφορμή για δεκάδες σχόλια και αναδημοσιεύσεις, με τους πολίτες να εκφράζουν ανησυχία ότι ενδέχεται να χαθεί πολύτιμο πράσινο από το κέντρο της πόλης. Facebook

Η ανάρτηση έγινε αφορμή για δεκάδες σχόλια και αναδημοσιεύσεις, με τους πολίτες να εκφράζουν ανησυχία ότι ενδέχεται να χαθεί πολύτιμο πράσινο από το κέντρο της πόλης.