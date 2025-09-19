Ηράκλειο: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στη Νύβριτο

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα Παρασκευή (19/9) σε αγροτική έκταση στη Νύβριτο του δήμου Γόρτυνας.

Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές αστυνομικές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες θα παραμείνουν το σημείο για τυχόν αναζωπυρώσεις. Οι πυροσβέστες επιχειρούν στο νότιο μέτωπο της φωτιάς όπου εντοπίζονται πολλά «καντηλάκια». Σημειώνεται ότι στο σημείο εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι που φτάνουν ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Η φωτιά ξέσπασε νωρίτερα το απόγευμα της Παρασκευής (19/9) και σε πρώτη φάση κινητοποιήθηκε πυροσβεστικό κλιμάκιο από τις Μοίρες, ενώ άμεσα σηκώθηκαν και εναέρια μέσα. Αυτή την ώρα στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβεστικά οχήματα με 44 άνδρες και 30 άτομα πεζοπόρου, ενώ μέχρι να νυχτώσει στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 2 ελικόπτερα.

Μεγάλη και άμεση ήταν και η κινητοποίηση των κατοίκων της περιοχής έσπευσαν με μέσα δικά τους ώστε να συνδράμουν (με υδροφόρες, τρακτέρ) στην επιχείρηση της κατάσβεσης.

Οι πολύ ισχυροί άνεμοι στην περιοχή δυσχεραίνουν τις προσπάθειες των δυνάμεων, γι’ αυτό και η επιτήρηση της φωτιάς θα συνεχιστεί έως ότου εκλείψει ο κίνδυνος αναζωπύρωσης.

Με πληροφορίες από neakriti.gr

