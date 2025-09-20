Δρομολόγια πλοίων: Εκτελούνται κανονικά μετά το χθεσινό απαγορευτικό απόπλου

Κανονικά εκτελούνται σήμερα (20/09) τα δρομολόγια των πλοίων από και προς τα λιμάνια της χώρας, μετά το χθεσινό (20/09) απαγορευτικό απόπλου που είχε εκδοθεί λόγω των ισχυρών ανέμων.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή ανακοινώθηκε επίσημα η συμμετοχή της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας στην εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία της 1ης Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της κινητοποίησης που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ.

Την ημέρα εκείνη τα πλοία δεν θα εκτελέσουν κανένα δρομολόγιο. Η απεργία θα ξεκινήσει στις 00:01 και θα ολοκληρωθεί στις 24:00 της ίδιας ημέρας, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες πλοίων σε ολόκληρη τη χώρα.