Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Ποιοι δρόμοι της Αθήνας είναι κλειστοί σήμερα

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε οδικούς άξονες, στο κέντρο της Αθήνας, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20/09/2025 και από τις 20.00 έως την Κυριακή 21/09/2025 και ώρα 23.00, λόγω των εκδηλώσεων «Αθηνάς χωρίς Αυτοκίνητο».

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στους παρακάτω οδικούς άξονες, στο κέντρο της Αθήνας:

Αθηνάς, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Ερμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Καρ. Σερβίας, καθ΄όλο το μήκος της.

Αθηναΐδος, καθ΄όλο το μήκος της.

Αγ. Ειρήνης, καθ΄όλο το μήκος της.

Πλ. Αγ. Ασωμάτων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σαρρή και Ερμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγ. Ασωμάτων και Αθηνάς και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η ΕΛ.ΑΣ. απευθύνει έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς και πλατείες κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα.

Χ. Δούκας: «Στόχος μία πόλη ανθρωποκεντρική και όχι αυτοκινητοκεντρική»

«Η Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο είναι μία ευκαιρία για να επιβεβαιώσουμε ότι η βιώσιμη κινητικότητα είναι εφικτή στην πόλη μας», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

«Μετά την τεράστια επιτυχία που είχε πέρυσι η “Αθηνάς Χωρίς αυτοκίνητο”, επιστρέφουμε φέτος με ένα ακόμη πλουσιότερο πρόγραμμα. Για ένα 24ωρο, από το βράδυ του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου έως το βράδυ της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου, ο ιστορικός αυτός δρόμος κλείνει για αυτοκίνητα και μηχανές και μετατρέπεται σε μία υπαίθρια γιορτή, που περιλαμβάνει τα πάντα. Από disco roller party και μεταμεσονύκτιες προβολές, μέχρι πολυθεματικά εργαστήρια για τα παιδιά και συναυλία με τον Πάνο Βλάχο. Δείχνουμε στην πράξη πώς θα ήταν η Αθήνα με λιγότερο θόρυβο και περισσότερο ελεύθερο χώρο για πεζούς, παιδιά και ποδήλατα», πρόσθεσε ο κ. Δούκας.

Ο κ. Δούκας αναφέρθηκε στα επόμενα βήματα της δημοτικής Αρχής, τα οποία περιλαμβάνουν πεζοδρομήσεις και δρόμους ήπιας κυκλοφορίας: «Με στόχο μία πόλη ανθρωποκεντρική και όχι αυτοκινητοκεντρική, σχεδιάζουμε μέσα στο επόμενο διάστημα, 46 πεζοδρομήσεις, αλλά και δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, ύστερα από διαβουλεύσεις με τους πολίτες και εμπεριστατωμένες κυκλοφοριακές μελέτες».

