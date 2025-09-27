Κατέρρευσε ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος - Νοσηλεύεται μετά τη μεταφορά του στο Λαϊκό

Σοβαρή αδιαθεσία υπέστη το βράδυ της Παρασκευής (26/9) ο Δημήτρης Οικονομόπουλος, συνταξιούχος τραπεζικός, ο οποίος βρίσκεται σε απεργία πείνας στην Πλατεία Συντάγματος εδώ και επτά ημέρες, εκφράζοντας τη στήριξή του στον Πάνο Ρούτσι.

Σύμφωνα με τo ACTION 24, ασθενοφόρο έφτασε άμεσα στο σημείο, κοντά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, για να τον παραλάβει. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του είναι ελεγχόμενη.

Ο Οικονομόπουλος μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται σε εξετάσεις και παρακολουθείται από τους γιατρούς.

Υπενθυμίζεται πως ο ίδιος δεν έχει συγγενική σχέση με τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, με την απεργία πείνας θέλησε να εκφράσει την αλληλεγγύη του στον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει τη δική του κινητοποίηση ζητώντας την εκταφή του παιδιού του.

