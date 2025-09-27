Κατέρρευσε ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος - Νοσηλεύεται μετά τη μεταφορά του στο Λαϊκό

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του είναι ελεγχόμενη

Newsbomb

Κατέρρευσε ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος - Νοσηλεύεται μετά τη μεταφορά του στο Λαϊκό

Ο Πάνος Ρούτσι

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοβαρή αδιαθεσία υπέστη το βράδυ της Παρασκευής (26/9) ο Δημήτρης Οικονομόπουλος, συνταξιούχος τραπεζικός, ο οποίος βρίσκεται σε απεργία πείνας στην Πλατεία Συντάγματος εδώ και επτά ημέρες, εκφράζοντας τη στήριξή του στον Πάνο Ρούτσι.

Σύμφωνα με τo ACTION 24, ασθενοφόρο έφτασε άμεσα στο σημείο, κοντά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, για να τον παραλάβει. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του είναι ελεγχόμενη.

Ο Οικονομόπουλος μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται σε εξετάσεις και παρακολουθείται από τους γιατρούς.

Υπενθυμίζεται πως ο ίδιος δεν έχει συγγενική σχέση με τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, με την απεργία πείνας θέλησε να εκφράσει την αλληλεγγύη του στον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει τη δική του κινητοποίηση ζητώντας την εκταφή του παιδιού του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:52ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα της Εθνικής Οδού

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε σε κατάστημα και τυλίχθηκε στις φλόγες - «Ακούστηκε σαν βόμβα»

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Αγρίνιο – Στη μάχη 3 εναέρια μέσα

09:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση... γιοκ: Δεν θα βρεθεί με τον Ερντογάν ο Μητσοτάκης στην Κοπεγχάγη - Τέθηκε το ζήτημα του casus belli

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1ης Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Τι αφήνουν πίσω τους οι επιβάτες στα λεωφορεία - Από πορτοφόλια μέχρι και βιολί - Τι κάνουν οι οδηγοί τα χρήματα που βρίσκουν

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Λυκαβηττό μέχρι την Καστέλα: Πού βρίσκονται τα καταφύγια πολέμου στην Αθήνα - Αναλυτικοί χάρτες

09:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι θα πάρουν πίσω χρήματα και ποιοι κόβονται από το σύστημα

09:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε «καρτέλ» ναρκωτικών που προμήθευε τη χώρα - Κατασχέθηκε ένας τόνος κάνναβης - Έξι συλλήψεις - Πώς έπεσαν στα «δίχτυα» της ΕΛ.ΑΣ. - Βίντεο

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με νέα έγγραφα του Τζέφρι Επστάιν: Εμπλέκει τον Έλον Μασκ σε σεξουαλικά εγκλήματα

09:00LIFESTYLE

Η Λάνα Ντελ Ρέι μοιράζεται νέες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέρεμι Ντουφρέν

08:53TRAVEL

Μικρό Ελευθεροχώρι Λάρισας: Μικρό χωριό, μεγάλη ιστορία - Ο τόπος των ελεύθερων ανθρώπων

08:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Προμηθέας - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι του τελικού του Σούπερ Καπ

08:38ΕΛΛΑΔΑ

Κατέρρευσε ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος - Νοσηλεύεται μετά τη μεταφορά του στο Λαϊκό Νοσοκομείο

08:38ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκαν 1160 φωλιές θαλάσσιων χελωνών με τη συνδρομή πολιτών

08:36ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Μπαλάσκας: Η φωτογραφία του Γιώργου Καλλιακμάνη που τον έκανε να αποκαλύψει το στήθος του

08:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ολυμπιακός - Λεβαδειακός, το ντέρμπι της Μαδρίτης και Premier League

08:23ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Το νέο «απρόσμενο» σύμπτωμα που προβληματίζει τους γιατρούς - Τι είναι η μετάλλαξη XFG

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

To Dacia Bigster βαμμένο στα χρώματα του πολέμου

08:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Σταθερές οι τιμές σε σχέση με πέρυσι - Πού θα γίνει μείωση ΦΠΑ από 1 Ιανουαρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF«κλείδωσε» επικίνδυνα φαινόμενα και... χιόνια - Πότε θα «πέσουν»

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Λυκαβηττό μέχρι την Καστέλα: Πού βρίσκονται τα καταφύγια πολέμου στην Αθήνα - Αναλυτικοί χάρτες

08:23ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Το νέο «απρόσμενο» σύμπτωμα που προβληματίζει τους γιατρούς - Τι είναι η μετάλλαξη XFG

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Αγρίνιο – Στη μάχη 3 εναέρια μέσα

07:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Tο… Mπάκιγχαμ σπείρας Ρομά - «Χρυσές» απάτες και κλοπές είχαν σπίτια-παλάτια

08:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μπαίνει δυναμικά το φθινόπωρο - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία και το πρώτο κύμα ψύχους

08:36ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Μπαλάσκας: Η φωτογραφία του Γιώργου Καλλιακμάνη που τον έκανε να αποκαλύψει το στήθος του

09:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε «καρτέλ» ναρκωτικών που προμήθευε τη χώρα - Κατασχέθηκε ένας τόνος κάνναβης - Έξι συλλήψεις - Πώς έπεσαν στα «δίχτυα» της ΕΛ.ΑΣ. - Βίντεο

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ: Η δεξίωση του προέδρου των ΗΠΑ

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πού θα χτυπήσουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα - Οι 8 περιοχές

08:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καφές: «Καλπάζει» η ακρίβεια - Πόσο θα κοστίζει ο εσπρέσο

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Ηγουμενίτσα: «Ο μικρός πετάχτηκε μπροστά μου» – Οι πρώτες λέξεις της οδηγού

09:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση... γιοκ: Δεν θα βρεθεί με τον Ερντογάν ο Μητσοτάκης στην Κοπεγχάγη - Τέθηκε το ζήτημα του casus belli

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Ανανεωμένοι χάρτες για την κακοκαιρία: Μετακινείται ο «πυρήνας» - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα

08:38ΕΛΛΑΔΑ

Κατέρρευσε ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος - Νοσηλεύεται μετά τη μεταφορά του στο Λαϊκό Νοσοκομείο

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Λήγει η διορία - Τι ισχύει με τα ραντεβού

01:21ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός ταρακούνησε την Αττική - Πού ήταν το επίκεντρο

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Τι αφήνουν πίσω τους οι επιβάτες στα λεωφορεία - Από πορτοφόλια μέχρι και βιολί - Τι κάνουν οι οδηγοί τα χρήματα που βρίσκουν

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 27 Σεπτεμβρίου: Σε ποιους θα πείτε χρόνια πολλά σήμερα

18:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Η Τουρκία πρέπει να άρει το casus belli κατά της Ελλάδας - Δεν έχει καμία θέση μεταξύ φίλων και γειτόνων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ