Φωτιά στο Αγρίνιο – Στη μάχη 3 εναέρια μέσα
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής
Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί του Σαββάτου σε δασική περιοχή της Καλλιθέας Αγρινίου, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Η πυρκαγιά κρίθηκε σοβαρή από τις πρώτες ώρες, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στο σημείο επιχείρησαν 9 οχήματα και 24 πυροσβέστες, οι οποίοι προσπάθησαν να περιορίσουν γρήγορα τις φλόγες και να αποτρέψουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς σε μεγαλύτερη δασική έκταση.
Παράλληλα, για την ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων, κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, που επιχείρησαν από αέρος για την αεροπυρόσβεση.
