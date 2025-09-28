Αθηνών - Λαμίας: Έτρεχε με 208 χλμ την ώρα στην εθνική - Τον «τσάκωσαν» τα ραντάρ

Ο οδηγός συνελήφθη και εκτός από τα πρόστιμα που του επιβλήθηκαν, αντιμετωπίζει και ποινικές κυρώσεις

Κατερίνα Ρίστα

Αθηνών - Λαμίας: Έτρεχε με 208 χλμ την ώρα στην εθνική - Τον «τσάκωσαν» τα ραντάρ
Λάθος υπολογισμούς φαίνεται πως έκανε ένας 42χρονος τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής, ο οποίος ανέπτυξε ιλλιγιώδη ταχύτητα, και πιθανότατα λόγω ώρας δεν σκέφτηκε ότι θα γίνει «τσακωτός».

Ο οδηγός έτρεχε με 208 χλμ την ώρα, στην εθνική Αθηνών - Λαμίας,στο ύψος της Κηφισιάς, ενώ το όριο είναι τα 120 χλμ/ ώρα, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές των οδηγών που κινούνταν στο σημείο.

Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σταμάτησαν και συνέλαβαν τον 42χρονο, σε βάρος του οποίου εκτός από τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, σχηματίσθηκε επίσης δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα

