Ίλιον: Τροχαίο με παράσυρση πεζού - Δύο τραυματίες στο νοσοκομείο

Τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στο Ίλιον, στη συμβολή της λεωφόρου Θηβών με την οδό Λακωνίας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, μια μοτοσυκλέτα παρέσυρε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έναν πεζό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Ελαφρά τραυματισμένος είναι ο οδηγός της μοτοσυκλέτας. Και οι δύο τραυματίες διακομίσθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

