Χαλκίδα: 45χρονος βρέθηκε νεκρός κάτω από την Υψηλή Γέφυρα

45χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός το απόγευμα της Δευτέρας κάτω από την Υψηλή Γέφυρα στην Χαλκίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema, ο άνδρας φέρεται να έπεσε από το ύψος της γέφυρας

Το σημείο αποκλείστηκε άμεσα από δυνάμεις της Αστυνομίας. Άμεσα έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και δύο οχήματα της πυροσβεστικής όμως ήταν ήδη αργά καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Οι συνθήκες διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.