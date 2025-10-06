Χαλκίδα: 45χρονος βρέθηκε νεκρός κάτω από την Υψηλή Γέφυρα
Ο άνδρας φέρεται να έπεσε από την γέφυρα, καταλήγοντας στο χερσαίο κομμάτι και όχι στη θάλασσα
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
45χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός το απόγευμα της Δευτέρας κάτω από την Υψηλή Γέφυρα στην Χαλκίδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema, ο άνδρας φέρεται να έπεσε από το ύψος της γέφυρας
Το σημείο αποκλείστηκε άμεσα από δυνάμεις της Αστυνομίας. Άμεσα έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και δύο οχήματα της πυροσβεστικής όμως ήταν ήδη αργά καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατος του.
Οι συνθήκες διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:10 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Η Chloé άνοιξε την πρώτη της μπουτίκ στην Ελλάδα
19:26 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκίδα: 45χρονος βρέθηκε νεκρός κάτω από την Υψηλή Γέφυρα
19:16 ∙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Η έξυπνη εξειδίκευση δεν έχει αξιολογηθεί με σαφήνεια
17:30 ∙ WHAT THE FACT