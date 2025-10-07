Κέρκυρα: Ακυβέρνητο ιστιοφόρο στο πέλαγος - Σπεύδουν πλοία για συνδρομή

Στο σημείο μεταβαίνουν ένα ναυαγωστικό, ένα αυτοκινούμενο και ένα ιδιωτικό σκάφος

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Κέρκυρα: Ακυβέρνητο ιστιοφόρο στο πέλαγος - Σπεύδουν πλοία για συνδρομή
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ακυβέρνητο πλέει ιστιοφόρο σκάφος σημαίας Γερμανίας με τρεις επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή δυτικά νοτιοδυτικά της Κέρκυρας έκανε γνωστό το Λιμενικό την Τρίτη (7/10).

Στο σημείο μεταβαίνουν ένα ναυαγωστικό, ένα αυτοκινούμενο και ένα ιδιωτικό σκάφος

Πνέουν άνεμοι 5-6 Μποφόρ.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου θα τιμήσει τους πρωταγωνιστές σινεμά της δεκαετίας του ’60

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν κλείνει τα 73 και ονειρεύεται την αθανασία: Στόχος του η αύξηση του προσδόκιμου ζωής

19:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, ΚΕΔ: «Έπρεπε να αποβληθεί και ο Πιερό της ΑΕΚ, λάθος το πέναλτι υπέρ της Κηφισιάς»

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Οργή κατά της Selena Gomez στο διαδίκτυο: Κάλεσε στο γάμο της την Taylor Swift αλλά όχι τη γυναίκα που της δώρισε το νεφρό της

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πολύ κοντά στη συμφωνία για τη Μέση Ανατολή - «Θα διασφαλίσουμε ότι όλοι θα την τηρήσουν»

19:29LIFESTYLE

Το «Σόι σου» επιστρέφει και το πρώτο teaser είναι στον αέρα

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Γερμανία: Νεοεκλεγείσα δήμαρχος βρέθηκε τραυματισμένη από μαχαιριές

19:25ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μόντο Ντουπλάντις: Ο «βασιλιάς» των αιθέρων έχει... υψοφοβία - Βίντεο

19:25ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι φύλαξε το πρώτο φιλί για την ημέρα του γάμου και αποκαλύπτει γιατί «άξιζε τόσο η υπομονή»

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Βαριές «Καμπάνες» για οδήγηση χωρίς κράνος - Βεβαιώθηκαν πάνω από 2.000 παραβάσεις

19:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live-Μητσοτάκης: Η Ελλάδα-παρίας του 2015 δανείζεται φθηνότερα από πανίσχυρες ευρωπαϊκές οικονομίες

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ο διευθυντής της MIT θα παραστεί στις συνομιλίες για τη Γάζα, μεταδίδουν τουρκικά μέσα

19:12LIFESTYLE

Κώστας Φραγκολιάς: «Δεν είμαστε και οι πιο ακριβοπληρωμένοι στο Happy Day»

19:08ΥΓΕΙΑ

Γιατί οι γυναίκες φέρουν υψηλότερο γενετικό κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης - Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Προφυλακίστηκαν έξι Τούρκοι μετά τις απολογίες τους για την υπόθεση των 147 όπλων

19:00ΚΟΣΜΟΣ

The Stafford London: Το πολυτελές ξενοδοχείο με το μυστικό υπόγειο πέρασμα στο παλάτι του Αγίου Ιακώβου

18:57ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Ακυβέρνητο ιστιοφόρο στο πέλαγος - Σπεύδουν πλοία για συνδρομή

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Αυξάνονται οι πιέσεις στον Μακρόν να παραιτηθεί ως άρση του αδιεξόδου από την πολιτική κρίση

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Στο «μικροσκόπιο» της Τουρκίας μεταχειρισμένα μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter από το Κατάρ

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Δύο χρόνια από την 7η Οκτωβρίου: Η ημέρα της σφαγής που άλλαξε για πάντα τη Μέση Ανατολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Δύο χρόνια από την 7η Οκτωβρίου: Η ημέρα της σφαγής που άλλαξε για πάντα τη Μέση Ανατολή

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κωσταλέξι: Η ανατριχιαστική ιστορία της Ελένης, που είδε το φως του ήλιου μετά από 29 χρόνια!

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Μεθυσμένος οδηγός χωρίς δίπλωμα έπεσε σε 13 αυτοκίνητα στο κέντρο της Αθήνας

15:51ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές χάους στη Μαδρίτη: Άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων - «Έτρεμε η γη» - Άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων - Πληροφορίες θέλουν έως και 40 άτομα να ήταν στο κτήριο όταν κατέρρευσε

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν κλείνει τα 73 και ονειρεύεται την αθανασία: Στόχος του η αύξηση του προσδόκιμου ζωής

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Οργή κατά της Selena Gomez στο διαδίκτυο: Κάλεσε στο γάμο της την Taylor Swift αλλά όχι τη γυναίκα που της δώρισε το νεφρό της

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πολύ κοντά στη συμφωνία για τη Μέση Ανατολή - «Θα διασφαλίσουμε ότι όλοι θα την τηρήσουν»

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

15:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η επεισοδιακή κατάθεση Βάρρα στην Εξεταστική και οι αιχμές για Βορίδη

19:29LIFESTYLE

Το «Σόι σου» επιστρέφει και το πρώτο teaser είναι στον αέρα

18:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κεραυνός τραυμάτισε εργάτη σε οικοδομή στην Πάτρα - Η σημερινή προγνωστική έκπληξη, πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Ρούτσι: «Συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι τα αιτήματα μου να γίνουν δεκτά - Πολύς πόνος, έχω υπομονή»

15:34LIFESTYLE

Klavdia: Xώρισε από τον Oge - «Είναι η πρώτη φορά που το λέω δημόσια»

15:36ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το μεγαλύτερο σε έκταση αεροδρόμιο στον κόσμο

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Είναι επίσημο: Ο Πάπας Λέων στην Τουρκία για τα 1700 χρόνια από τη Σύνοδο της Νίκαιας - Ολοταχώς για Κοινό Πάσχα Ορθοδόξων και Καθολικών

08:04ΚΑΙΡΟΣ

Επιστήμονας προειδοποιεί: Το Βόρειο Ρεύμα του Ατλαντικού καταρρέει - Απειλεί να ρίξει την Ευρώπη σε μια «Μικρή Εποχή Παγετώνων»

15:31ΚΟΣΜΟΣ

Η πλουσιότερη χώρα στην Ευρώπη ζητάει εργαζόμενους: Οι μισθοί φτάνουν και τις 8.000 ευρώ

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Μπαλκόνι αποκολλήθηκε από κτήριο και κατέρρευσε - Ένας τραυματίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ