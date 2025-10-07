Κέρκυρα: Ακυβέρνητο ιστιοφόρο στο πέλαγος - Σπεύδουν πλοία για συνδρομή
Στο σημείο μεταβαίνουν ένα ναυαγωστικό, ένα αυτοκινούμενο και ένα ιδιωτικό σκάφος
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακυβέρνητο πλέει ιστιοφόρο σκάφος σημαίας Γερμανίας με τρεις επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή δυτικά νοτιοδυτικά της Κέρκυρας έκανε γνωστό το Λιμενικό την Τρίτη (7/10).
Στο σημείο μεταβαίνουν ένα ναυαγωστικό, ένα αυτοκινούμενο και ένα ιδιωτικό σκάφος
Πνέουν άνεμοι 5-6 Μποφόρ.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:34 ∙ LIFESTYLE
Klavdia: Xώρισε από τον Oge - «Είναι η πρώτη φορά που το λέω δημόσια»
15:36 ∙ ΚΟΣΜΟΣ