Αγία Παρασκευή: Πολυτελές όχημα που οδηγούσε νεαρός παράσυρε 64χρονη πεζή
Σοβαρά τραυματισμένη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς»
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης στην Αγία Παρασκευή, επί της λεωφόρου Μεσογείων, στο ρεύμα προς Μαραθώνα, λίγο πριν το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Εκεί ένα πολυτελές αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε νεαρός άνδρας, παρέσυρε 64χρονη γυναίκα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, τραυματίζοντάς την σοβαρά.
Στο σημείο έσπευσαν δύο περιπολικά της Τροχαίας, ενώ παράλληλα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τη γυναίκα και την μετέφερε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».
Έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος
Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, ενώ ο νεαρός οδηγός έχει ήδη δώσει κατάθεση.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:04 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Χρυσός και ασήμι στα ύψη: Οι… Βασιλιάδες της αγοράς «ξαναχτυπούν»
20:12 ∙ WHAT THE FACT
Μοναδικό γραμματόσημο με άρωμα κρουασάν βουτύρου κυκλοφορεί στη Γαλλία
20:09 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Χαμάς: «Όχι» στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ για τη Γάζα
20:08 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Λεξ: Αλλάζει ημερομηνία η συναυλία του στην Θεσσαλονίκη
19:49 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ο Παρθενώνας «ελευθερώθηκε» από τις σκαλωσιές
07:47 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Καιρός: Το ECMWF φέρνει νέα κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει
20:39 ∙ ΚΑΙΡΟΣ