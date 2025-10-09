Αγία Παρασκευή: Πολυτελές όχημα που οδηγούσε νεαρός παράσυρε 64χρονη πεζή

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης στην Αγία Παρασκευή, επί της λεωφόρου Μεσογείων, στο ρεύμα προς Μαραθώνα, λίγο πριν το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Εκεί ένα πολυτελές αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε νεαρός άνδρας, παρέσυρε 64χρονη γυναίκα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, τραυματίζοντάς την σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν δύο περιπολικά της Τροχαίας, ενώ παράλληλα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τη γυναίκα και την μετέφερε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος

Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, ενώ ο νεαρός οδηγός έχει ήδη δώσει κατάθεση.

