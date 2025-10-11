Τρεις νέες ΚΥΑ για τη στήριξη πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2025 - Οι περιοχές και η συνδρομή

Τρεις νέες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις εκδόθηκαν για τη στήριξη πληγέντων από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού. Σύμφωνα με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τις νέες ΚΥΑ:

α)Οριοθετούνται επισήμως οι πληγείσες περιοχές, βάσει των πορισμάτων των επιτόπιων αυτοψιών που διενεργήθηκαν.

β) Καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες θα χορηγηθεί στεγαστική συνδρομή για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια.

Συγκεκριμένα :

Με την μια ΚΥΑ , ορίζονται οι περιοχές της Ανατολικής Αττικής και των Νήσων της Περιφέρειας Αττικής ως πληγείσες από τις πυρκαγιές Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2025, στις οποίες θα χορηγηθεί στεγαστική συνδρομή.

Η δεύτερη Κοινή Υπουργική Απόφαση αφορά την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές Ιουλίου 2025 σε περιοχές των Π.Ε. Ευβοίας (Στερεά Ελλάδα), Αρκαδίας, Κορινθίας και Μεσσηνίας (Πελοπόννησος), Λασιθίου και Χανίων (Κρήτη), καθώς και από τις πυρκαγιές Ιουνίου και Αυγούστου 2025 στη Χίο(Βόρειο Αιγαίο).

Επιπλέον με την τρίτη ΚΥΑ, προβλέπεται η οριοθέτηση περιοχών και η χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για ζημιές από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2025 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων 'Αρτας και Πρέβεζας (Ήπειρος), Ζακύνθου (Ιόνια Νησιά), Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας (Δυτική Ελλάδα), καθώς και από την πυρκαγιά του Ιουλίου 2025 στη Θεσπρωτία (Ήπειρος).

Στεγαστική Συνδρομή - Προθεσμίες και διαδικασίες

Αναφορικά με τη στεγαστική συνδρομή όπως τονίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, παρέχεται εξ ολοκλήρου ως κρατική αρωγή, με ανώτατο όριο τα 150 τετραγωνικά μέτρα ανά ιδιοκτησία. Η ενίσχυση αυτή αφορά την ανακατασκευή, την επισκευή, την αποπεράτωση ή ακόμη και την αυτοστέγαση, δηλαδή την αγορά νέας κατοικίας, εφόσον η υφιστάμενη δεν μπορεί να αποκατασταθεί. Η στεγαστική συνδρομή, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, καλύπτεται 100%, χωρίς να απαιτείται δάνειο.

Η στεγαστική συνδρομή καταβάλλεται σε τρεις δόσεις - 50%, 30% και 20% - και η καταβολή κάθε δόσης γίνεται μόνο αφού προηγηθεί επιβεβαίωση της προόδου των εργασιών από αρμόδιο μηχανικό.

Παράλληλα, για τους πολίτες των οποίων οι κατοικίες κρίθηκαν μη κατοικήσιμες, προβλέπεται επίσης επιδότηση ενοικίου ή φιλοξενίας, προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη προσωρινής στέγασης μέχρι να αποκατασταθεί η μόνιμη κατοικία τους.

Ακόμη, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για κοινωφελή, λατρευτικά και διατηρητέα κτίρια, ώστε να διασφαλιστεί η αποκατάστασή τους με σεβασμό στον χαρακτήρα και τη σημασία τους.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο, σε αναγνώριση των αυξημένων δυσκολιών που υπάρχουν στις πιο απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές, η στεγαστική συνδρομή προσαυξάνεται κατά 20%, προκειμένου να καλυφθούν επαρκώς οι επιπλέον ανάγκες που προκύπτουν λόγω γεωγραφικών και τεχνικών ιδιαιτεροτήτων.

«Η έγκριση της στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αποπεράτωση ή αυτοστέγαση, καθώς και η άδεια επισκευής, πρέπει να χορηγούνται εντός τεσσάρων ετών από την εκδήλωση του γεγονότος. Ο δικαιούχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τη ζημία και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία. Εάν το πραγματικό κόστος αποκατάστασης υπολείπεται της στεγαστικής συνδρομής , η διαφορά επιστρέφεται. Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά διατηρούνται τουλάχιστον για 10 χρόνια από την καταβολή της τελευταίας δόσης της στεγαστικής συνδρομής», σημειώνει το υπουργείο.

Παράλληλα, οι πληγέντες ιδιοκτήτες κτηρίων καλούνται:

1. Να υποβάλουν αίτηση για διενέργεια αυτοψίας και έκδοση Έκθεσης Αυτοψίας εντός ενός μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Να υποβάλουν αίτηση για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής ή 'Αδειας Επισκευής, εντός έξι μηνών, ανάλογα με την περίπτωση.

«Η Πολιτεία στέκεται στο πλευρό των πολιτών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, με πρακτική και ουσιαστική στήριξη. Η Στεγαστική Συνδρομή (Σ.Σ.) είναι ένα ισχυρό εργαλείο αποκατάστασης που παρέχεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους δικαιούχους - πρόκειται για 100% δωρεάν κρατική αρωγή. Στόχος μας είναι, με διαφάνεια και ταχύτητα, να αποκαταστήσουμε τις ζημιές, να στηρίξουμε τους πληγέντες και να επαναφέρουμε την κανονικότητα στις τοπικές κοινωνίες. Η αποκατάσταση δεν είναι απλώς υποχρέωση, είναι καθήκον μας απέναντι σε κάθε πολίτη που δοκιμάζεται. Οι πολίτες που επλήγησαν, καλούνται να ανταποκριθούν έγκαιρα, ώστε να διευκολυνθεί η ταχεία αποκατάσταση των κτηρίων τους και να επανέλθει η κανονικότητα στις πληγείσες περιοχές», τονίζει σε δήλωσή του ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή, Κώστας Κατσαφάδος.

Διαβάστε επίσης